केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का छत्तीसगढ़ दौरा अचानक टला, सात और आठ अक्टूबर को आने वाले थे प्रदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का प्रस्तावित दो दिवसीय दौरा अचानक स्थगित कर दिया गया है। वे निर्वाचन आयोग के कई वरिष्ठ अधिकारियों के उच्चस्तरीय दल के साथ सात और आठ अक्टूबर को रायपुर पहुंचने वाले थे। इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर राज्य के प्रशासनिक और चुनावी हलकों में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही थीं।

हालांकि, राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों के चलते इस दौरे को फिलहाल टाल दिया गया है। आयोग की टीम के आगमन को लेकर तय किए गए कई पूर्व-निर्धारित कार्यक्रमों को भी रोक दिया गया है।

राज्य अतिथि के तौर पर की गई थीं व्यापक तैयारियां

निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके साथ आने वाले आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रवास और सुरक्षा को लेकर राज्य प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। उनके गरिमामय आगमन को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने उन्हें 'राज्य अतिथि' का दर्जा प्रदान किया था। प्रोटोकॉल के नियमानुसार उनके ठहरने, उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी परिवहन के चाक-चौबंद प्रबंध किए गए थे। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के कड़े निर्देश दिए गए थे। आयोग की टीम के साथ राज्य में निर्वाचन संबंधी समीक्षा और अन्य महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित करने की रूपरेखा भी तय कर ली गई थी, जिस पर अब फिलहाल विराम लग गया है।

दिल्ली से नया कार्यक्रम जारी होने के बाद तय होगी तिथि

दौरे के एकाएक निरस्त होने के बाद अब प्रशासनिक गलियारों में नई तारीखों को लेकर चर्चा शुरू हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग मुख्यालय से नया आधिकारिक शेड्यूल प्राप्त होने के बाद ही आगामी कार्यक्रम की अधिकृत जानकारी साझा की जाएगी। वर्तमान में आयुक्त की यात्रा की नई तिथि निर्धारित नहीं हो सकी है। माना जा रहा है कि दिल्ली से दिशा-निर्देश मिलने के उपरांत ही निर्वाचन आयोग की टीम के रायपुर आगमन की नई समय-सारिणी जारी की जाएगी और उसके अनुसार ही सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं दोबारा सक्रिय की जाएंगी।