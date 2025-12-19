रायपुर के कारोबारी राकेश सरावगी के ठिकानों पर ED की दबिश, कर्मचारियों से पूछताछ जारी

रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। राजधानी रायपुर में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाने-माने कारोबारी राकेश सरावगी के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम कचना स्थित आनंदम सिटी पहुंची, जहां सरावगी का ऑफिस संचालित है। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार आनंदम सिटी के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तीसरे माले में राकेश सरावगी का ऑफिस स्थित है। यहीं से उनकी फर्म “गोल्डन ब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर” का संचालन किया जाता है। ईडी की टीम ने ऑफिस पहुंचते ही दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है।