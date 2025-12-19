रायपुर के कारोबारी राकेश सरावगी के ठिकानों पर ED की दबिश, कर्मचारियों से पूछताछ जारी

रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। राजधानी रायपुर में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाने-माने कारोबारी राकेश सरावगी के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम कचना स्थित आनंदम सिटी पहुंची, जहां सरावगी का ऑफिस संचालित है। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार आनंदम सिटी के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तीसरे माले में राकेश सरावगी का ऑफिस स्थित है। यहीं से उनकी फर्म “गोल्डन ब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर” का संचालन किया जाता है। ईडी की टीम ने ऑफिस पहुंचते ही दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम दो वाहनों में मौके पर पहुंची। टीम में करीब 5 अधिकारी और 5 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। कार्यालय में प्रवेश के बाद टीम ने रिकॉर्ड, फाइलें और अन्य जरूरी दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं।
फिलहाल ईडी की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह कार्रवाई किस मामले से जुड़ी है। माना जा रहा है कि यह जांच किसी आर्थिक अनियमितता या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े प्रकरण में की जा रही है। अधिकारियों की जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ होने की संभावना है।