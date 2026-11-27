नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार सुबह छत्तीसगढ़ के तीन बड़े शहरों में एक साथ कार्रवाई की। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में ED की अलग-अलग टीमों ने होटल, क्लब और मनोरंजन कारोबार से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा।

रायपुर में वीआईपी रोड पर स्थित सात होटल और क्लब जांच के दायरे में रहे। टीमों ने करीब दो घंटे तक वहां दस्तावेज, निवेश और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। 200 करोड़ के निवेश पर ED की नजर जांच एजेंसी को जानकारी मिली है कि महादेव सट्टे के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का रायपुर में करीब 200 करोड़ रुपये का निवेश है। ED को शक है कि सट्टे से कमाई गई रकम को होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और मनोरंजन कारोबार में लगाकर उसे वैध कारोबार की तरह दिखाने की कोशिश की गई है।

इसी को लेकर एजेंसी निवेश से जुड़े लोगों, कारोबारी साझेदारों और पैसे के लेन-देन की कड़ियों को खंगाल रही है। ED यह पता लगाने में जुटी है कि निवेश की रकम कहां से आई और किन लोगों के जरिए कारोबार में लगाई गई। होटल-क्लब में निवेश की परतें खोल रही ED अब तक की जांच में हवाला नेटवर्क, विदेशों में संपत्तियों और कारोबार में निवेश की बात सामने आ चुकी है। एजेंसी को संदेह है कि सट्टे की रकम का इस्तेमाल बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हिस्सेदारी खरीदने में किया गया। होटल और क्लब में निवेश की बात सामने आने के बाद ED अब इनके वित्तीय रिकॉर्ड का मिलान कर रही है। छापेमारी के दौरान दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड जब्त कर टीम वापस लौटी।