भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य पर ईडी का शिकंजा, भिलाई के 30 प्लॉट और फ्लैट सीज किए

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती जा रही हैं। ईडी की रायपुर जोनल आफिस की टीम ने शनिवार को चैतन्य की दुर्ग जिले के जामगिरी (भिलाई-चरोदा-कुम्हारी क्षेत्र) स्थित विट्ठल ग्रीन सोसाइटी में कार्रवाई करते हुए 30 प्लाट और फ्लैट को सीज कर दिया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संपत्ति जब्ती का बोर्ड लगाया और कुर्की का आदेश चस्पा कर इस प्रक्रिया को पूरा किया।

ईडी की ओर से बताया गया कि पीएमएलए की न्याय निर्णायक प्राधिकरण ने मार्च में इस अस्थायी आदेश की पुष्टि कर दी थी, जिसके बाद टीम ने विट्ठल ग्रींस को अपने कब्जे में ले लिया गया था। इस प्रोजेक्ट में कई आवासीय प्लाट शामिल है। एजेंसी का दावा है कि शराब घोटाले से जुटाए गए 18.9 करोड़ रुपये रियल एस्टेट परियोजना में लगाए गए थे। इस परियोजना की कीमत 26.43 करोड रुपए का आंकलन किया है, जिसमें जमीन की कीमत 9.49 करोड रुपये और विकास कार्य की लागत 16.95 करोड़ रुपये है।