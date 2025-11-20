रायपुर में ATM ठगी, बुजुर्ग को बातचीत में उलझाकर बदला कार्ड, आधे दर्जन ट्रांजेक्शन से लाखों रुपये उड़ाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: आमानाका थाना क्षेत्र में बुजुर्ग के साथ एटीएम कार्ड बदलकर एक लाख से ज्यादा की ठगी कर ली गई। टाटीबंध हाउसिंग बोर्ड कालोनी निवासी राजा राम वोहरा से एक अज्ञात युवक ने बातचीत के दौरान चालाकी से कार्ड बदल दिया। इसके बाद ठग ने आधे दर्जन से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हुए करीब एक लाख नौ हजार रुपये उड़ा लिए। पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बातों में उलझाकर थमाया दूसरा कार्ड राजा राम वोहरा के अनुसार 13 नवंबर की सुबह करीब 11:30 बजे वे राधा कृष्ण मंदिर के पास स्थित एटीएम से 5000 रुपये निकालने पहुंचे थे। उसी दौरान एक अज्ञात युवक एटीएम कक्ष में आया और उनसे बातचीत करने लगा। बुजुर्ग को भनक लगे बिना युवक ने उनके हाथ से कार्ड लेकर वैसा ही दिखने वाला दूसरा कार्ड वापस दे दिया। बुजुर्ग को यह समझ भी नहीं आया कि उनका कार्ड बदल दिया गया है।