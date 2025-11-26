CG Liquor Scam: शराब घोटाला मामले में EOW ने कोर्ट में पेश किया 7000 पन्नों का छठवां पूरक चालान, इन 6 आरोपियों के नाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ के 3200 करोड़ रुपये के आबकारी घोटाला मामले की जांच लगातार जारी है। मामले की जांच कर रही EOW ने कोर्ट में छठवां पूरक चालान पेश किया है। ईओडब्ल्यू की ओर से 6 आरोपियों के खिलाफ यह चालान पेश किया गया है।

जानकारी के अनुसार, ACB/EOW की विशेष कोर्ट में अधिकारियों ने यह चालान पेश किया है, जो कि 7000 पन्नों का है। कोर्ट में यह चालान मामले में गिरफ्तार 6 अपराधियों के खिलाफ पेश किया गया है। जिसमें पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, अतुल सिंह, मुकेश मनचंदा, नितेश पुरोहित और यश पुरोहित समेत दीपेंद्र चावड़ा का नाम शामिल है।

शराब घोटाला मामले में ट्रैवल्स एजेंसी पर छापा राजधानी में मंगलवार को एसीबी-ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले की जांच को आगे बढ़ाते हुए ट्रैवल्स में छापेमारी की है। गंज क्षेत्र स्थित पिथालिया कांप्लेक्स में संचालित करण ट्रैवल्स के कार्यालय पर टीम ने दबिश दी। अधिकारियों ने यहां करीब डेढ़ घंटे तक दस्तावेजों की जांच की और कई रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए। जानकारी के अनुसार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 3,200 करोड़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े कई राजनेताओं, अधिकारियों और महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर रहे व्यक्तियों की संदिग्ध यात्रा हिस्ट्री सामने आई थी। इन यात्राओं में विदेश यात्राएं, कश्मीर, तिरूपति और उदयपुर शामिल हैं।