CG Breaking: कोयला घोटाला मामले में EOW की बड़ी कार्रवाई, जयचंद कोसले को गिरफ्तार कर मांगी रिमांड

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। कोयला घोटाला मामले में EOW की बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को रेड कार्रवाई के बाद जयचंद कोसले को EOW ने गिरफ्तार कर लिया है। जयचंद कोसले पर सौम्या चौरसिया का निज सचिव रहकर कोयला घोटाले से 50 लाख रुपए कमाने का आरोप है। गिरफ्तार करने के बाद EOW ने आरोपी जयचंद को ACB/EOW की विशेष कोर्ट में पेश किया और EOW ने 14 दिन की पुलिस रिमांड के आवेदन की मांग की है।