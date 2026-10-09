रायपुर में सिर्फ 250 रुपये में मिलेगा क्रिकेट का रोमांच, 16 अक्टूबर से भारत-जिम्बाब्वे T20 सीरीज, ऑनलाइन मिलेंगे टिकट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 16, 18 और 20 अक्टूबर को भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच तीन टी-20 मुकाबले खेले जाएंगे। तीनों मैच शाम सात बजे से शुरू होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में मैचों के आयोजन, टिकटों की दर और दर्शकों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

टिकटों की ऑफलाइन बिक्री नहीं होगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम 11 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेगी, जबकि जिम्बाब्वे की टीम 12 अक्टूबर को आएगी। दर्शक 250 रुपये में लोअर स्टैंड की टिकट लेकर मैच देख सकेंगे। वहीं, 499 रुपये में तीनों मैचों की सीरीज टिकट उपलब्ध होगी। टिकटों की ऑनलाइन बिक्री 12 अक्टूबर से टिकट जिनी मोबाइल एप के माध्यम से शुरू होगी। स्टेडियम में टिकटों की ऑफलाइन बिक्री नहीं की जाएगी।

एक मैच की टिकट 250 रुपये, तीनों मैच 499 रुपये में छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ ने दर्शकों की सुविधा के लिए अलग-अलग श्रेणियों में टिकटों की दरें तय की हैं। लोअर स्टैंड के स्टैंड नंबर दो से नौ तक एक मैच की सामान्य टिकट 250 रुपये में मिलेगी। तीनों मैच देखने के लिए सीरीज टिकट की कीमत 499 रुपये रखी गई है। इसके अलावा दो लोगों के लिए एक मैच का कॉम्बो टिकट 350 रुपये और चार लोगों के लिए कॉम्बो टिकट 600 रुपये में उपलब्ध रहेगा। प्रीमियम दर्शक दीर्घाओं में बैठकर मैच देखने के इच्छुक क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्लैटिनम स्टैंड की टिकट 3500 रुपये, गोल्ड स्टैंड की टिकट 2500 रुपये और सिल्वर स्टैंड (चौथी मंजिल) की टिकट 2000 रुपये निर्धारित की गई है। कॉर्पोरेट बॉक्स की एक टिकट 3500 रुपये की होगी।