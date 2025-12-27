छत्तीसगढ़ के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा की सुविधा हुई शुरू

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से प्रदेश के 46 नये नगरीय निकायों को जीआईएस आधारित प्रापर्टी टैक्स लाइव पोर्टल से जोड़ा गया है। इससे पहले यह सुविधा केवल सात नगर निगमों रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ तक सीमित थी। इसके साथ ही प्रदेश के 53 नगरीय निकायों में लोगों को अब प्रापर्टी टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम और पालिकाओं के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।

विभाग की ओर से बिरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी नगर निगम के साथ 43 नगर पालिकाओं में भी ऑनलाइन टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू की गई। इसका लाभ तिल्दा-नेवरा, गोबरानवापारा, आरंग, गरियाबंद, महासमुंद, बेमेतरा, डोंगरगढ़, कवर्धा, खैरागढ़ समेत कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी मिल रहा है।