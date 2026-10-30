रायपुर में आसमान पर हवाई किराया, मुंबई 16, पुणे 20, दिल्ली 12, कोलकाता 14, हैदराबाद 13 हजार तक पहुंचा
त्योहारों के इस सीजन में रायपुर से दिल्ली मुंबई और पुणे समेत अन्य प्रमुख शहरों की विमान सेवाएं काफी महंगी हो गई हैं जिससे यात्रियों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है।
Publish Date: Fri, 30 Oct 2026 07:25:31 PM (IST)Updated Date: Fri, 30 Oct 2026 07:27:03 PM (IST)
रायपुर एयरपोर्ट में यात्री। प्रतीकात्मक तस्वीर अर्काइव
HighLights
- त्योहारों के दौरान हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी
- पुणे और मुंबई की उड़ानें सबसे महंगी हुई
- टिकट रद करने पर वसूला जा रहा शुल्क
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दीपावली, कालीपूजा, छठ के पावन अवसर पर अपने घर परिवार से मिलने की चाह रखने वाले यात्रियों के लिए हवाई सफर करना अब महंगा साबित हो रहा है। रायपुर से देश के अन्य महानगरों और प्रमुख शहरों के लिए संचालित होने वाली विमान सेवाओं के किराए आसमान छू रहे हैं। सामान्य दिनों की तुलना में उड़ानों के दाम तीन गुना तक बढ़ चुके हैं, जिससे आम यात्रियों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। विमान ईंधन पर राज्य में वैट की दर कम होने के बावजूद यात्रियों को इसका कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल रहा है।
वर्तमान त्योहारी सीजन में रायपुर से पुणे की यात्रा करने के लिए हवाई किराया 19 हजार रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है। इसके अलावा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जाने वाली उड़ानों के दाम भी सामान्य दिनों की तुलना में लगभग तीन गुना तक बढ़ गए हैं।
कोलकाता, हैदराबाद रूट भी प्रभावित
कोलकाता और हैदराबाद जैसे अन्य व्यस्त मार्गों पर भी यात्रियों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। विमानन कंपनियों का तर्क है कि त्योहारी सीजन में मांग में भारी उछाल आने के कारण डायनेमिक प्राइसिंग के तहत किराए में यह बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन लगातार बदलते दाम यात्रियों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं।
टिकट रद करने और बदलाव पर भारी शुल्क
हवाई यात्रा के दौरान केवल टिकट खरीदना ही महंगा नहीं है, बल्कि यदि किसी कारणवश यात्री को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़े या टिकट रद कराना पड़े, तो उन्हें भारी भरकम रकम चुकानी पड़ रही है। टिकट कैंसिलेशन या यात्रा की तारीख बदलने पर विमानन कंपनियों द्वारा 2,000 से 3,500 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। अचानक आपात स्थिति या जरूरी काम के कारण कार्यक्रम बदलने वाले यात्रियों के लिए यह अतिरिक्त शुल्क उनकी आर्थिक परेशानी को और अधिक बढ़ा देता है।
डिमांड के हिसाब से डायनमिक होता है किराया
हवाई टिकटों का शुल्क निर्धारित नहीं है। इस वजह से डिमांड के अनुसार विमानन कंपनियां टिकट शुल्क बढ़ाती है। कंपनियों को पता है कि त्योहारी सीजन में टिकट की डिमांड बढ़ेगी, इस कारण अभी से उस समय का टिकट शुल्क बढ़ा हुआ है।
कीर्ति व्यास- पूर्व अध्यक्ष ट्रेवल फेडरेशन
वर्तमान किराया सामान्य किराया
पुणे 19488-20000 - 6500-7500
दिल्ली 9327-12000 - 5500-6500
मुंबई 14356-15500 - 5500-6500
कोलकाता 13642-14000 - 5500-6500
हैदराबाद 11000-13000 - 5500-6500