रायपुर में आसमान पर हवाई किराया, मुंबई 16, पुणे 20, दिल्ली 12, कोलकाता 14, हैदराबाद 13 हजार तक पहुंचा

कोलकाता और हैदराबाद जैसे अन्य व्यस्त मार्गों पर भी यात्रियों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। विमानन कंपनियों का तर्क है कि त्योहारी सीजन में मांग में भारी उछाल आने के कारण डायनेमिक प्राइसिंग के तहत किराए में यह बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन लगातार बदलते दाम यात्रियों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं।

डिमांड के हिसाब से डायनमिक होता है किराया हवाई टिकटों का शुल्क निर्धारित नहीं है। इस वजह से डिमांड के अनुसार विमानन कंपनियां टिकट शुल्क बढ़ाती है। कंपनियों को पता है कि त्योहारी सीजन में टिकट की डिमांड बढ़ेगी, इस कारण अभी से उस समय का टिकट शुल्क बढ़ा हुआ है। कीर्ति व्यास- पूर्व अध्यक्ष ट्रेवल फेडरेशन वर्तमान किराया सामान्य किराया पुणे 19488-20000 - 6500-7500 दिल्ली 9327-12000 - 5500-6500 मुंबई 14356-15500 - 5500-6500 कोलकाता 13642-14000 - 5500-6500 हैदराबाद 11000-13000 - 5500-6500

हवाई यात्रा के दौरान केवल टिकट खरीदना ही महंगा नहीं है, बल्कि यदि किसी कारणवश यात्री को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़े या टिकट रद कराना पड़े, तो उन्हें भारी भरकम रकम चुकानी पड़ रही है। टिकट कैंसिलेशन या यात्रा की तारीख बदलने पर विमानन कंपनियों द्वारा 2,000 से 3,500 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। अचानक आपात स्थिति या जरूरी काम के कारण कार्यक्रम बदलने वाले यात्रियों के लिए यह अतिरिक्त शुल्क उनकी आर्थिक परेशानी को और अधिक बढ़ा देता है।