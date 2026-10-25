त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग की रायपुर में बड़ी कार्रवाई, 750 किलो नकली पनीर किया नष्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। त्योहारी सीजन के मद्देनजर राजधानी रायपुर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में विभाग की टीम ने उरला औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए 750 किलोग्राम अमानक और असुरक्षित पनीर को नष्ट कर दिया। यह पनीर 'मिल्की मलाई' और 'मलाई मैजिक' ब्रांड के नाम से बाजार में खपाया जा रहा था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार कुछ समय पूर्व एक मालवाहक वाहन से पनीर की यह बड़ी खेप जब्त की गई थी। इसके बाद नियमानुसार दोनों ब्रांड के नमूने एकत्र कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए थे। हाल ही में आई जांच रिपोर्ट में पनीर के नमूने सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे और मानव उपभोग के लिए पूरी तरह असुरक्षित पाए गए। इसके तुरंत बाद अधिकारियों की टीम ने उरला स्थित फैक्ट्री पहुंचकर 750 किलो पनीर को नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी की। इस मिलावटी पनीर को रायपुर के स्थानीय बाजारों के अलावा पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी सप्लाई करने की तैयारी थी।