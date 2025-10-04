अपनी ही सरकार के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर, पुलिस ने घेराबंदी कर रोका

रायपुर नईदुनिया, प्रतिनिधि: राज्य के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता ननकीराम कंवर शुक्रवार को रायपुर पहुंचे तो अचानक राजनीतिक हलचल तेज हो गई। जानकारी के मुताबिक, वे मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने की तैयारी में थे। जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को मिली, तो पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर दी।

पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर ननकीराम कंवर को एम्स के पास स्थित एक भवन में रोक लिया। मौके पर एसडीएम, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में जवान मौजूद हैं। प्रशासन की समझाइश के बाद भी कंवर अपने निर्णय पर अड़े हुए हैं।

मनाने पहुंचे भाजपा नेता

इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और ननकीराम कंवर को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, वे कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग पर अड़े रहे और कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, वे आंदोलन जारी रखेंगे।

मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने की चेतावनी

कंवर ने कहा कि वे लंबे समय से प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वे मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देंगे।

प्रशासन अलर्ट, पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई

स्थिति को देखते हुए पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।