छत्तीसगढ़ में 25 लाख मतदाताओं के नाम काटे, यह हमारी हार के अंतर से चार गुना, बोले- कांग्रेस नेता अकबर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया.रायपुर। छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने राज्य की मतदाता सूची से लगभग 25 लाख मतदाताओं के नाम कम होने पर सवाल खड़े किए हैं।

दस्तावेजों के हवाले से उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2023 के बाद प्रदेश की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, लेकिन इसके विपरीत 24 लाख 99 हजार मतदाता कम हो गए। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से इस विसंगति पर तत्काल स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

एसआईआर के दौरान फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान फॉर्म-7 का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग कर वास्तविक मतदाताओं के नाम कटवाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया में तय नियमों और कानूनी प्रावधानों की खुली अनदेखी की गई है। क्या किया गया है नियमों का पालन नियमानुसार फॉर्म-7 के जरिए आपत्ति आने पर निर्वाचन अधिकारी को पहले आपत्तिकर्ता को नोटिस देकर उसका व्यक्तिगत बयान दर्ज करना होता है। साथ ही जिस मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, उसे भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना अनिवार्य है। सिर्फ फॉर्म जमा होने मात्र से किसी का नाम नहीं काटा जा सकता।