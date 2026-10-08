रायपुर में खुद को एटीएस अफसर बताकर टीचर को किया डिजिटल अरेस्ट, तीन दिन में 18 लाख की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में ठगों ने खुद को एटीएस, एनआइए और पुलिस अधिकारी बताकर शिक्षक को करीब तीन दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। शिक्षक को बताया गया कि उनके आधार नंबर का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में बैंक खाता खोलने और मनी लांड्रिंग के लिए किया गया है।

उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने का डर दिखाकर ठगों ने पहले परिवार और संपत्ति की जानकारी जुटाई और फिर जांच के नाम पर 18 लाख रुपये आरटीजीएस करा लिए। रकम खाते में पहुंचने के बाद भी ठगों ने शिक्षक से बैंक पासबुक अपडेट कर उसकी फोटो वाट्सएप पर मंगाई। रेंज साइबर थाना पुलिस ने मामले में एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

24 सितंबर को दोपहर एक बजे आया फोन सड्डू के सेक्टर-6 हाउसिंग बोर्ड कालोनी निवासी शिक्षक अखिलेश कुमार मिश्र (60) ने पुलिस को बताया कि 24 सितंबर को स्कूल से छुट्टी के बाद वह घर पहुंचे थे। दोपहर करीब एक बजे उनके मोबाइल पर एक नंबर से काल आया। काल करने वाले ने खुद को नया रायपुर एटीएस कार्यालय का वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बताया। उसने शिक्षक से कहा कि उनके आधार नंबर से जम्मू-कश्मीर में बैंक खाता खोला गया है। इस खाते में मनी लांड्रिंग से जुड़ा मामला सामने आया है और लखनऊ एटीएस से उनके नाम का गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। ठग ने शिक्षक को तत्काल एटीएस कार्यालय आने को कहा। शिक्षक ने थकान का हवाला देकर तत्काल पहुंचने में असमर्थता जताई तो फोन करने वाले ने उन्हें दूसरे कथित अधिकारी से बात करा दी। उसने भी वही कहानी दोहराई और कहा कि उनके मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को दे दी गई है। वर्दी पहने युवक ने वाट्सएप पर की पूछताछ कुछ देर बाद शिक्षक के मोबाइल पर वाट्सएप वीडियो काल आया। काल में पुलिस की वर्दी पहने करीब 25 से 30 वर्ष का युवक दिखाई दिया। कुछ देर बाद उसने अपना वीडियो बंद कर दिया, जबकि शिक्षक का वीडियो चालू रखा। इसके बाद ठगों ने शिक्षक से पूछताछ शुरू की। पहले उनके परिवार के बारे में जानकारी ली गई। शिक्षक से पूछा गया कि परिवार में कौन-कौन है, बच्चे कहां रहते हैं और क्या करते हैं। इसके बाद ठगों ने उनकी चल-अचल संपत्ति, बैंक खाते और एफडी की जानकारी जुटाई।शिक्षक ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने बेटे, बेटी, उनकी शादी और उनके रहने की जगह की जानकारी भी दे दी। इसके अलावा बैंक में रखी एफडी, वाहन और अन्य संपत्ति की जानकारी भी ठगों को बता दी।