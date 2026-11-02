रायपुर के टिकरापारा से बहन-जीजा गए कोंडागांव, जुए की उधारी चुकाने साले ने उड़ाए 37 लाख के जेवर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। ऑनलाइन जुआ खेलने की लत और कर्ज चुकाने के लिए एक युवक ने अपने ही सगे जीजा के घर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। टिकरापारा के लक्ष्मी नगर स्थित सूने मकान से लाखों रुपये के सोने, चांदी और हीरे के जेवरात चोरी करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान प्रियंक उर्फ शुभम पांडेय (31) के रूप में हुई है। वह प्रार्थी का सगा साला है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी के 25 तोला सोने के जेवरात बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 37 लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस के मुताबिक, प्रार्थी अनिल शर्मा कृषि विभाग में तकनीकी विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में कोंडागांव में पदस्थ हैं। रायपुर के लक्ष्मी नगर स्थित उनके मकान में माता-पिता और बड़े भाई का परिवार रहता है। 28 अक्टूबर को मकान की साफ-सफाई के बाद ताला लगाकर चाबी उनकी मां को सौंप दी गई थी। 30 अक्टूबर की सुबह मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखने पर आलमारी और लॉकर भी टूटे हुए थे। उसमें रखे सोने, चांदी और हीरे के आभूषण व नकदी गायब थे।

सीसीटीवी में दीवार फांदकर घुसते दिखा मामले की जांच में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में एक संदिग्ध मकान की दीवार फांदकर अंदर प्रवेश करता और सीढ़ियों से तीसरी मंजिल पर जाता दिखाई दिया। जांच में उसकी पहचान प्रार्थी के साले प्रियंक उर्फ शुभम पांडेय के रूप में हुई। बहन के साथ दो दिन रहकर बनाई थी योजना पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह कुछ दिन पहले अपनी बहन के साथ जीजा के घर दो दिन रुका था। इसी दौरान उसे आलमारी में सोने-चांदी और हीरे के जेवरात के साथ नकदी रखे होने की जानकारी मिली थी। उसे पता था कि उसकी बहन कोंडागांव चली गई है और मकान सूना है। इसके बाद उसने चोरी की योजना बनाई।