    रायपुर में आज निकलेगी गणेश विसर्जन झांकी, ड्रोन और CCTV से सुरक्षा चाक चौबंद, DJ पर लगा प्रतिबंध

    रायपुर में 8 सिंतबर सोमवार को गणेश विसर्जन की झांकी निकाली जाएगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर में 800 से अधिक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन की व्यवस्था की गई है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 12:39:26 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 01:55:42 PM (IST)
    1. रायपुर में गणेश विसर्जन झांकी को लेकर व्यवस्था पूरी
    2. शहर में 800 से अधिक पुलिस के जवान तैनात किए गए
    3. शहर के पारंपरिक मार्ग से निकाली जाएगी विसर्जन झांकी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर में गणेश विसर्जन की भव्य झांकियां आज सोमवार 8 सितंबर की रात परंपरागत मार्गों से निकाली जाएंगी। इस अवसर पर शहर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। 800 से अधिक पुलिसकर्मी, ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी निगरानी और सादे लिबास में तैनात पुलिसकर्मी, सभी व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने में जुटे रहेंगे।

    गणेशोत्सव के दौरान डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया था, वहीं विसर्जन झांकी में अब पटाखों के प्रयोग पर भी पूर्णतः रोक रहेगी। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस ने पूरे शहर को छह सेक्टरों में बांटते हुए बल की तैनाती की है, ताकि विसर्जन मार्ग पर किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

    ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी

    इस वर्ष भीड़भाड़ और संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों की निगरानी में विसर्जन की झांकियां निकाली जाएंगी। साथ ही पूरे मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नियंत्रण कक्ष से लगातार नजर रखी जाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम को विशेष रूप से सजग रखा गया है, जहां से वरिष्ठ अधिकारी समस्त गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। विसर्जन के दौरान भारी वाहनों को शहर की सीमा के बाहर ही रोक दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रमुख चौराहों पर तैनात जवान यातायात को नियमित बनाए रखने के लिए लगातार ड्यूटी कर रहे हैं।

    चाकूबाजों पर नजर, सादी वर्दी में जवान तैनात

    बीते वर्षेां में झांकी के दौरान और महादेव घाट स्थित विसर्जन कुंड के पास पूर्व वर्षों में हुई चाकूबाजी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सादे लिबास में पुलिसकर्मियों को जगह-जगह तैनात किया गया है, जो संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे। मनचलों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, किसी भी प्रकार की शरारत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

    परंपरागत मार्ग से निकलेगी झांकी

    गणेश विसर्जन झांकी शारदा चौक, जयस्तंभ चौक, कोतवाली चौक, सदरबाजार, कंकालीपारा और पुरानी बस्ती से होकर लाखेनगर होते हुए रायपुरा महादेव घाट तक जाएगी। श्रद्धालुओं को पैदल चलने की अपील की गई है। इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों में पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं, ताकि ट्रैफिक अवरुद्ध न हो।

    कानून-व्यवस्था बनाए रखने 800 जवानों की तैनाती

    रायपुर पुलिस प्रशासन द्वारा कुल 800 पुलिस अधिकारी और जवानों को अलग-अलग सेक्टरों में तैनात किया गया है। थाना स्तर से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक की जवाबदेही तय की गई है। विसर्जन कुंड के पास अतिरिक्त फोर्स और रिजर्व बल भी तैनात रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, महिला सुरक्षा बल, यातायात पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम इस आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुटी हुई है।

    पुलिस की अपील

    रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सुरक्षा नियमों का पालन करें, अवैध गतिविधियों से दूर रहें, और विसर्जन उत्सव को शांति और श्रद्धा के साथ सम्पन्न करें। किसी भी प्रकार की जानकारी या आपात स्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम से तुरंत संपर्क करें।

