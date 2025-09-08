रायपुर में आज निकलेगी गणेश विसर्जन झांकी, ड्रोन और CCTV से सुरक्षा चाक चौबंद, DJ पर लगा प्रतिबंध

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर में गणेश विसर्जन की भव्य झांकियां आज सोमवार 8 सितंबर की रात परंपरागत मार्गों से निकाली जाएंगी। इस अवसर पर शहर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। 800 से अधिक पुलिसकर्मी, ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी निगरानी और सादे लिबास में तैनात पुलिसकर्मी, सभी व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने में जुटे रहेंगे।

गणेशोत्सव के दौरान डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया था, वहीं विसर्जन झांकी में अब पटाखों के प्रयोग पर भी पूर्णतः रोक रहेगी। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस ने पूरे शहर को छह सेक्टरों में बांटते हुए बल की तैनाती की है, ताकि विसर्जन मार्ग पर किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी इस वर्ष भीड़भाड़ और संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों की निगरानी में विसर्जन की झांकियां निकाली जाएंगी। साथ ही पूरे मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नियंत्रण कक्ष से लगातार नजर रखी जाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम को विशेष रूप से सजग रखा गया है, जहां से वरिष्ठ अधिकारी समस्त गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। विसर्जन के दौरान भारी वाहनों को शहर की सीमा के बाहर ही रोक दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रमुख चौराहों पर तैनात जवान यातायात को नियमित बनाए रखने के लिए लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। चाकूबाजों पर नजर, सादी वर्दी में जवान तैनात बीते वर्षेां में झांकी के दौरान और महादेव घाट स्थित विसर्जन कुंड के पास पूर्व वर्षों में हुई चाकूबाजी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सादे लिबास में पुलिसकर्मियों को जगह-जगह तैनात किया गया है, जो संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे। मनचलों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, किसी भी प्रकार की शरारत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।