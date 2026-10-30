छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 7 ट्रेनों में लगेंगे 2-2 अतिरिक्त जनरल कोच

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रायपुर से गुजरने वाली सात ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। बिहार रूट की प्रमुख ट्रेनों के प्लेटफार्म में अस्थायी बदलाव किया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने बैठक के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए यह बदलाव किए हैं।

भीड़ से मिलेगी राहत इसके तहत चार से 14 नवंबर तक रायपुर स्टेशन से प्रस्थान करने वाली बिहार की तीन प्रमुख ट्रेनें अब निर्धारित प्लेटफार्म के बजाय प्लेटफार्म नंबर सात से रवाना होंगी। इनमें दुर्ग–छपरा सारनाथ एक्सप्रेस, गोंदिया–बरौनी एक्सप्रेस और दुर्ग–आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस शामिल हैं। यात्री सहूलियत के लिए गुढ़ियारी साइड प्रवेश द्वार से सीधे प्लेटफार्म नंबर-सात पर पहुंच सकते हैं।