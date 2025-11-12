छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले, सरकारी अस्पतालों में नहीं एंटी रेबिज डोज; मरीज परेशान

राजकुमार मधुकर, नईदुनिया,रायपुर: प्रदेश में कुत्तों के काटने (डॉग बाइट) के मामले थम नहीं रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबिज वैक्सीन का टोटा लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। हालत यह है कि न तो सीजीएमएससी के पास स्टॉक है और न ही जिला अस्पतालों के पास डोज।

राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी सहित अधिकांश जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र और हमर अस्पतालों में एंटी रेबिज वैक्सीन का अभाव है। मजबूरी में मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर्स से महंगे दामों पर टीका खरीदना पड़ रहा है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुत्तो को बढ़ रही संख्या पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। जिससे डॉग बाइट की संख्या कम हो। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कम नहीं हुई। सीएमएचओ स्थानीय खरीदी के लिए बजट न होने की बात कह रहे हैं, तो सीजीएमएससी के अधिकारी टेंडर प्रक्रिया जारी है कहकर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। प्रदेश में एंटी रेबिज वैक्सीन की स्थिति जिला औसत दैनिक मरीज उपलब्ध एंटी-रेबीज डोज रायपुर 50 रोज 60 डोज दुर्ग 70 रोज 200 डोज बिलासपुर 25 रोज 230 डोज महासमुंद 35 रोज 110 डोज बेमेतरा 30 रोज 80 डोज जगदलपुर 24 रोज 19,200 डोज कांकेर 15 रोज 700 डोज रोजाना 50–60 नए डॉग बाइट के केस, वैक्सीन सिर्फ एक अस्पताल में