राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सवालों के जवाब देने के लिए नगरीय निकायों को अभी से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। 17 से 21 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान न तो अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति छुट्टी ले सकेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

छुट्टी के दिन भी कार्यालय खुले रखने और फोन अटेंड करने के लिए कर्मचारी की तैनाती अनिवार्य होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अलावा ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल के सवालों के जवाब निर्धारित समय सीमा में शासन को भेजने होंगे।