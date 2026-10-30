छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़ा, 1 नवंबर से मिलेगा बढ़ा DA

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 को वित्त निर्देश 30/2026 जारी किया है। इसका लाभ प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा।

कितना बढ़ा महंगाई भत्ता वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE दिनांक 14 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 257 प्रतिशत की दर से DA दिया जा रहा था। अब सरकार ने इसमें वृद्धि की है। नए आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसके बाद DA 60 प्रतिशत हो गया है। वहीं छठवें वेतनमान में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 262 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी।