शाहरुख खान, नईदुनिया कांकेर। वाहन को ई-वे बिल के मामले में छोड़ने और प्रकरण में राहत देने के एवज में डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते स्टेट जीएसटी की सहायक आयुक्त अंचला गिरी को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) जगदलपुर की टीम ने शनिवार को गिरफ्तार किया। रिश्वत की राशि मध्यस्थ इमरान मेमन के माध्यम से ली गई थी। एसीबी ने उसे भी प्रकरण में संलिप्त पाया है।

एसीबी के अनुसार, कांकेर निवासी शोएब रंगरेज ने शिकायत की थी कि जीएसटी विभाग में पदस्थ सहायक आयुक्त अंचला गिरी ने ई-वे बिल के संबंध में उसका वाहन रोके जाने के बाद उसे छुड़ाने और प्रकरण में राहत देने के लिए डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था और अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।