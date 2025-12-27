रायपुर अधजली लाश मर्डर मिस्ट्री सुलझी, बहन के प्रेम संबंध से नाराज भाई ने रची खौफनाक हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि,रायपुर। रायपुर जिले के छपौरा गांव में खेत से मिली अधजली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। यह मामला प्रेम प्रसंग में की गई सुनियोजित हत्या का निकला। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों अर्जुन धुर्व और अजित उर्फ हरजित लहरे को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान ललित धीवर के रूप में हुई है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि ललित धीवर का आरोपी अर्जुन धुर्व की बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात से नाराज होकर अर्जुन ने अपने साथी अजित उर्फ हरजित लहरे के साथ मिलकर ललित को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

जयति कार्यक्रम के बहाने बुलाया

आरोपितों ने योजना के तहत ललित को एक जयति कार्यक्रम में शामिल होने के बहाने बुलाया। वहां से उसे गांव के बाहर खेत में ले जाया गया। पहले आपसी बातचीत और शराब पिलाने के बहाने माहौल सामान्य रखा गया।

खेत में बैठकर शराब पीने के दौरान दोनों आरोपितों ने मौका पाकर ललित पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पहचान छिपाने और साक्ष्य मिटाने के इरादे से आरोपितों ने शव को खेत में ही जलाने की कोशिश की, जिससे लाश अधजली हालत में मिली।

अधजली लाश मिलने से मचा था हड़कंप

घटना के बाद जब ग्रामीणों ने खेत में अधजली लाश देखी, तो इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, काल डिटेल और पूछताछ के आधार पर आरोपितों तक पहुंच बनाई। कड़ी पूछताछ में दोनों ने हत्या करना स्वीकार किया। फिलहाल दोनों आरोपित पुलिस हिरासत में हैं।