मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रायपुर अधजली लाश मर्डर मिस्ट्री सुलझी, बहन के प्रेम संबंध से नाराज भाई ने रची खौफनाक हत्या

    रायपुर जिले के छपौरा गांव में खेत से मिली अधजली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। यह मामला प्रेम प्रसंग में की गई सुनियोजित हत्या का निकला। पुलिस ने ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 11:44:03 AM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 11:44:03 AM (IST)
    रायपुर अधजली लाश मर्डर मिस्ट्री सुलझी, बहन के प्रेम संबंध से नाराज भाई ने रची खौफनाक हत्या
    रायपुर अधजली लाश मर्डर मिस्ट्री सुलझी।

    HighLights

    1. अधजली लाश मर्डर मिस्ट्री सुलझी।
    2. जयति कार्यक्रम के बहाने बुलाया
    3. अधजली लाश मिलने से मचा हड़कंप।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,रायपुर। रायपुर जिले के छपौरा गांव में खेत से मिली अधजली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। यह मामला प्रेम प्रसंग में की गई सुनियोजित हत्या का निकला। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों अर्जुन धुर्व और अजित उर्फ हरजित लहरे को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान ललित धीवर के रूप में हुई है।

    प्रेम प्रसंग बना मौत की वजह

    पुलिस जांच में सामने आया है कि ललित धीवर का आरोपी अर्जुन धुर्व की बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात से नाराज होकर अर्जुन ने अपने साथी अजित उर्फ हरजित लहरे के साथ मिलकर ललित को रास्ते से हटाने की साजिश रची।


    जयति कार्यक्रम के बहाने बुलाया

    आरोपितों ने योजना के तहत ललित को एक जयति कार्यक्रम में शामिल होने के बहाने बुलाया। वहां से उसे गांव के बाहर खेत में ले जाया गया। पहले आपसी बातचीत और शराब पिलाने के बहाने माहौल सामान्य रखा गया।

    खेत में बैठकर शराब पीने के दौरान दोनों आरोपितों ने मौका पाकर ललित पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पहचान छिपाने और साक्ष्य मिटाने के इरादे से आरोपितों ने शव को खेत में ही जलाने की कोशिश की, जिससे लाश अधजली हालत में मिली।

    अधजली लाश मिलने से मचा था हड़कंप

    घटना के बाद जब ग्रामीणों ने खेत में अधजली लाश देखी, तो इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

    पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, काल डिटेल और पूछताछ के आधार पर आरोपितों तक पहुंच बनाई। कड़ी पूछताछ में दोनों ने हत्या करना स्वीकार किया। फिलहाल दोनों आरोपित पुलिस हिरासत में हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.