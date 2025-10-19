दीवाली पर खुशियों के साथ-साथ सावधानी भी जरूरी, रायपुर में अलर्ट पर अस्पताल और फायर बिग्रेड

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : दीपावली खुशियों, रोशनी और उल्लास का पर्व है, लेकिन यही खुशियां कई बार लापरवाही के कारण हादसों में बदल जाती हैं। पटाखों, दीयों और बिजली की लाइटिंग से जलने, आग लगने या ट्रैफिक दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए राजधानी के सभी प्रमुख सरकारी और निजी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

इसके साथ ही आंबेडकर अस्पताल की ओपीडी मंगलवार को छुट्टी के दिन 10 से 12 बजे तक खुली रहेंगी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि उत्सव मनाते समय सुरक्षा को प्राथमिकता दें और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल या हेल्पलाइन से संपर्क करें।

अस्पतालों में बर्न यूनिट पूरी तरह सक्रिय डॉ. आंबेडकर अस्पताल और डीकेएस सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल समेत आपातकालीन स्थिति में संपर्क करें इन नंबरों पर आपातकालीन सेवा 112, एम्बुलेंस सेवा 108, पुलिस कंट्रोल रूम 100, फायर ब्रिगेड 101, महिला हेल्पलाइन 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 निजी अस्पतालों में भी व्यवस्था पुख्ता राजधानी के निजी अस्पताल इट्सा हास्पिटल, रामकृष्ण केयर, बालाजी सुपरस्पेशियलिटी और श्रीनारायणा हास्पिटल में भी विशेष मेडिकल टीमें गठित की गई हैं। बर्न, ट्रामा और आर्थोपेडिक विभाग के डाक्टरों को विशेष निगरानी में रखा गया है। इन अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं, एंबुलेंस और प्राथमिक उपचार केंद्रों को पूरी तरह तैयार रखा गया है। बर्न यूनिट और इमरजेंसी वार्ड तैयार शहर के सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में बर्न यूनिट और इमरजेंसी वार्ड को विशेष रूप से तैयार रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि दीपावली के दौरान जलने के मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है, इसलिए तीन शिफ्टों में चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है।