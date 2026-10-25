छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट: प्रचंड चक्रवाती तूफान बनने की राह पर 'अर्नब', बस्तर में शुरू हुई हलचल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसमी हलचल अब एक बड़े चक्रवाती संकट का रूप ले रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, पूर्व-मध्य एवं उससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर स्थित अवदाब तेजी से गहन होकर प्रचंड चक्रवाती तूफान में बदलने की दिशा में अग्रसर है। चक्रवात का व्यापक प्रभाव पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। चक्रवात बनने की स्थिति में इसका नाम अर्नब होगा।

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि 27 अक्टूबर से प्रदेश में मौसमी गतिविधियों में तीव्रता आएगी और 28 तथा 29 अक्टूबर को कई जिलों में मूसलाधार से अति भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। इधर, मौसम प्रणाली में आए बदलाव के कारण जगदलपुर समेत बस्तर के कई इलाकों में हल्की हवा चलनी शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक बादलों की आवाजाही नहीं दिख रही है।

चक्रवाती तूफान के संभावित रास्ते पर आ रहा छत्तीसगढ़। - आईएमडी छत्तीसगढ़ में 27 से 29 अक्टूबर तक वर्षा का अलर्ट आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में लैंडफॉल के बाद इस शक्तिशाली चक्रवात का सीधा प्रभाव छत्तीसगढ़ के मौसम पर पड़ेगा। चक्रवात के कारण समुद्र से आने वाली भारी नमी मध्य भारत की ओर बढ़ेगी। इसके चलते 27 अक्टूबर से राज्य के अधिकांश हिस्सों में घने बादल छाने लगेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा की शुरुआत होगी। इसके बाद 28 और 29 अक्टूबर को तूफान का सीधा असर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर जिलों में देखने को मिलेगा। रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग में भी रहेगा असर इसके अलावा रायपुर, गरियाबंद, धमतरी और दुर्ग जिलों में भी तेज अंधड़ के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। धान की फसल को भारी नुकसान की आशंका अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होने वाली यह असमय वर्षा राज्य के किसानों के लिए एक गंभीर संकट बन सकती है। इस समय प्रदेश के अधिकांश मैदानी इलाकों में धान की फसल पक चुकी है और कई क्षेत्रों में कटाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, तेज आंधी और भारी वर्षा से खेतों में खड़ी पकी फसल गिर सकती है, जिससे दानों के झड़ने और पानी में डूबकर खराब होने का खतरा है।