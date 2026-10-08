मरवाही के जंगलों में 54 हाथियों के दल की दस्तक, वन विभागाें ने गांवों में मुनादी कराई

नईदुनिया प्रतिनिधि, मरवाही। छत्तीसगढ़ के मरवाही वन परिक्षेत्र में 54 जंगली हाथियों का बड़ा झुंड दाखिल हो गया है। हाथियों का यह दल वर्तमान में पेंड्रा के दमदम वन क्षेत्र में विचरण कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में हाथियों की आमद से वन विभाग के कान खड़े हो गए हैं और आसपास के दर्जनों गांवों में दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार यह दल पहले कटघोरा वनमंडल के पसान क्षेत्र में था। मंगलवार रात यह झुंड सीमा पर पहुंचा और बुधवार देर शाम बनखेता होते हुए दमदम के घने जंगलों में आ धमका। धान की पकती फसल और ग्रामीणों के कच्चे मकानों पर इस झुंड से भारी खतरे की आशंका बनी हुई है।

जनहानि रोकने के लिए गांवों में मुनादी और गश्त

वन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता किसी भी प्रकार की जनहानि को रोकना है। इसके लिए रूमगा, मटियादांड, सेमरदर्री नाका, बहरीझोरकी, मगुर्दा, दानीकुण्डी, गुल्लीडांड, मौहरीटोला, कारगिकला, मरवाही और पीपरडोल सहित कई गांवों में मुनादी कराई जा रही है।

24 घंटे निगरानी ड्यूटी लगाई

वन कर्मचारियों की 24 घंटे निगरानी ड्यूटी लगाई गई है जो हाथियों के हर मूवमेंट की सूचना मुख्यालय को दे रहे हैं। ग्रामीणों से स्पष्ट कहा गया है कि वे हाथियों को देखने, सेल्फी लेने या पत्थर फेंकने की भूल बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे हाथी आक्रामक हो सकते हैं।

शाम और रात को जंगल न जाएं ग्रामीण

वन अधिकारियों ने ग्रामीणों से शाम और रात के समय जंगल या खेतों की ओर अकेले न जाने की अपील की है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित पक्के मकानों में रखने की सलाह दी गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग ने विद्युत वितरण कंपनी से संपर्क साधा है। हाथियों की सुरक्षा और करंट से होने वाले हादसों को रोकने के लिए आवश्यकता पड़ने पर संबंधित ग्रामीण फीडरों की बिजली तत्काल बंद करने का प्रबंध भी सुनिश्चित किया गया है।