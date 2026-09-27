छत्तीसगढ़ स्थानीय निकाय चुनाव: भूपेश-ताम्रध्वज के गढ़ में होगी भाजपा की अग्निपरीक्षा, बना रहेगा कांग्रेस का दबदबा या भाजपा लगाएगी सेंध

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य के चार बड़े नगर निगमों समेत 15 नगरीय निकायों और दो नवगठित नगर पंचायतों में होने वाले चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिसंबर 2026 में कार्यकाल पूरा होने जा रहे इन निकायों के चुनाव महज स्थानीय सरकार के गठन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच शहरी राजनीतिक वर्चस्व की एक बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुके हैं।

सबसे दिलचस्प मुकाबला भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली और बीरगांव नगर निगमों में देखने को मिलेगा, जिन पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। प्रदेश की सत्ता में काबिज भाजपा अब इन शहरी किलों में सेंध लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसके लिए पार्टी ने प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्तियों के साथ एक मजबूत चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर लिया है।

मुकाबला होगा दिलचस्प बीरगांव, भिलाई, जामुल, सारंगढ़, बैकुंठपुर, खैरागढ़, कोंटा और भोपालपट्टनम जैसे तमाम निकायों में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने के आसार हैं। देखना यह होगा कि भाजपा का संगठनात्मक चक्रव्यूह भारी पड़ता है या कांग्रेस अपने इन पारंपरिक शहरी किलों को बचाने में सफल होती है। भूपेश और ताम्रध्वज के प्रभाव क्षेत्र में दांव पर साख इन चुनावों का सबसे राजनीतिक और मर्मस्पर्शी पहलू यह है कि इसमें कांग्रेस के दिग्गजों की साख सीधे तौर पर दांव पर लगी है। भिलाई-चरौदा नगर निगम का रण पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रभाव क्षेत्र में आता है। यहां का चुनाव परिणाम यह तय करेगा कि बघेल की स्थानीय राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत है। यदि भाजपा यहां सेंध लगाने में कामयाब होती है, तो इसे भूपेश बघेल के गढ़ में एक बड़ा सियासी झटका माना जाएगा।