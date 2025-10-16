रायपुर में हिट एंड रन, चेकिंग कर रहे ट्रैफिक आरक्षक को रौंदा, कार सवार दो आरोपी हिरासत में लिए गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड पर बुधवार की देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग से बचने के चक्कर में तेज रफ्तार कार सवार ने बैरिकेड तोड़ते हुए ट्रैफिक सिपाही को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैफिक आरक्षक हेम कुमार पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनकी एक टांग टूट गई है और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान एक कार चालक ने रुकने के बजाय स्पीड बढ़ा दी। उसने बैरिकेड समेत ट्रैफिक आरक्षक को काफी दूर तक घसीटा। कुछ दूरी पर जाकर कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।