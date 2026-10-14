यात्री ध्यान दें: छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली हावड़ा सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस रद, जानिए पूरा ब्योरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रेलवे की ओर से अधोसंरचना विकास और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चलाए जा रहे अभियानों के चलते एक बार फिर रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य रेलवे के मुंबई रेल मंडल और दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में चल रहे आवश्यक तकनीकी व रख-रखाव कार्यों के कारण लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और भविष्य में सुगम रेल संचालन को ध्यान में रखते हुए हावड़ा और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), मुंबई के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस को दोनों दिशाओं में रद करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

दोनों दिशाओं में दुरंतो एक्सप्रेस का पहिया थमा रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, हावड़ा स्टेशन से 13 अक्टूबर को गाड़ी संख्या 12262 हावड़ा-सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस अपने प्रारंभिक स्टेशन से ही निरस्त है। इसके परिणामस्वरूप यह ट्रेन अपने पूरे गंतव्य मार्ग पर नहीं चलेगी। वहीं, वापसी में महाराष्ट्र की राजधानी से छूटने वाली गाड़ी संख्या 12261 सीएसएमटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस को भी 14 अक्टूबर को रद रखने की घोषणा की गई है। दोनों दिशाओं में ट्रेन निरस्त होने से उन यात्रियों के समक्ष संकट खड़ा हो गया है, जिन्होंने महीनों पहले अपने पारिवारिक, व्यापारिक और चिकित्सीय कार्यों के लिए कन्फर्म आरक्षण कराया था। तकनीकी अपग्रेडेशन और संरक्षा कार्य बना वजह रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, मुंबई और चक्रधरपुर रेल मंडलों के व्यस्ततम रेलखंडों पर ट्रैक मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और संरक्षा से जुड़े अति-आवश्यक तकनीकी कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों के निष्पादन के लिए मेगा ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लेना अनिवार्य हो गया था। रेल प्रशासन का कहना है कि भविष्य में ट्रेनों की गति बढ़ाने, समयबद्धता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। कार्य पूर्ण होते ही इस मार्ग पर परिचालन अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगा।