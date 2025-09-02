Raipur के सात मंजिला बेबीलोन टाॅवर में भीषण आग, रेस्टोरेंट में फंसे सात लोगों को बचाया, देखें PHOTOS

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक स्थित बेबीलोन टावर में मंगलवार रात लगभग नौ बजे आग लग गई। इस घटना के समय टावर की सातवीं मंजिल पर स्थित सांगरिया रेस्टोरेंट में लगभग 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से सात लोग आग और धुएं के कारण फंस गए थे। बचाव दल ने तत्परता से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन धुएं के कारण सांस लेने में कठिनाई के चलते सभी को अस्पताल भेजा गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
आग मंगलवार रात करीब नौ बजे लिफ्ट के केबल में लगी और तेजी से पहले, दूसरे और तीसरे फ्लोर तक फैल गई। इस दौरान, नौवीं मंजिल पर बने रेस्टोरेंट में लगभग 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से सात लोग धुएं और आग की वजह से अंदर फंस गए। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, पुलिस, फायर ब्रिगेड और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं।
पूर्व में नगर निगम की एसडीआरएफ टीम में कार्यरत रहे तीन दोस्तों माधव अन्ना, आकाश और सोमेश ने बचाव दल से पहले पहुंचकर कई लोगों की जान बचाई। उनके कुछ मित्रों के वहां फंसने की सूचना पर वे पहुंचे थे। उन्होंने सभी को बताया कि किस प्रकार से सुरक्षित रहना है। गीले कपड़े से नाक को ढकने का निर्देश दिया गया, जिससे सभी ने अपने कपड़े गीले कर लिए और नाक में गीला कपड़ा बांध लिया।
आग में फंसे लोगों ने बताया कि वे घबरा गए थे और कांच तोड़कर कूदने की तैयारी में थे, लेकिन बचाव दल ने समय पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
