Raipur के सात मंजिला बेबीलोन टाॅवर में भीषण आग, रेस्टोरेंट में फंसे सात लोगों को बचाया, देखें PHOTOS

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक स्थित बेबीलोन टावर में मंगलवार रात लगभग नौ बजे आग लग गई। इस घटना के समय टावर की सातवीं मंजिल पर स्थित सांगरिया रेस्टोरेंट में लगभग 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से सात लोग आग और धुएं के कारण फंस गए थे। बचाव दल ने तत्परता से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन धुएं के कारण सांस लेने में कठिनाई के चलते सभी को अस्पताल भेजा गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

चश्‍मदीदों ने यह बताया प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लिफ्ट के केबल में लगी, जो तेजी से अन्य मंजिलों तक फैल गई। घटना के समय रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई और लोग भागने लगे, लेकिन सात लोग वहीं फंस गए।

आग लगने के बाद पूरे टाॅवर में धुआं भर गया, जिससे अंदर फंसे लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी।

धुएं के प्रभाव से कुछ लोगों की स्थिति गंभीर हो गई, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आग लगने की सूचना मिलते ही कलेक्टर गौरव सिंह, एसएसपी लाल उम्मेद सिंह और एसडीएम नंदकुमार चौबे मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य की जिम्मेदारी संभाली।

