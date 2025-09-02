मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Raipur के सात मंजिला बेबीलोन टाॅवर में भीषण आग, रेस्टोरेंट में फंसे सात लोगों को बचाया, देखें PHOTOS

    राजधानी के वीआईपी चौक स्थित बेबीलोन टावर में मंगलवार रात भीषण आग लग गई। इसके बाद नौवीं मंजिल पर स्थित सांगरिया रेस्टोरेंट में फंसे सात लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। आग की लपटों और धुएं के बीच फंसे लोग घबराकर शीशे तोड़कर कूदने की तैयारी में थे, लेकिन बचाव दल के समय पर पहुंचने से उन्हें बचा लिया गया।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 10:47:26 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 12:00:45 AM (IST)
    Raipur के सात मंजिला बेबीलोन टाॅवर में भीषण आग, रेस्टोरेंट में फंसे सात लोगों को बचाया, देखें PHOTOS
    Raipur के बेबीलोन टावर में भीषण आग

    HighLights

    1. घटना के वक्त सांगरिया रेस्टोरेंट में मौजूद थे 40 लोग, सात वहीं फंस गए थे ।
    2. धुएं के कारण सांस लेने में हो रही परेशानी, सभी को भेजा गया अस्पताल।
    3. करीब नौ बजे लिफ्ट के केबल में लगी। सात लोगों को किया गया रेस्क्यू।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक स्थित बेबीलोन टावर में मंगलवार रात लगभग नौ बजे आग लग गई। इस घटना के समय टावर की सातवीं मंजिल पर स्थित सांगरिया रेस्टोरेंट में लगभग 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से सात लोग आग और धुएं के कारण फंस गए थे। बचाव दल ने तत्परता से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन धुएं के कारण सांस लेने में कठिनाई के चलते सभी को अस्पताल भेजा गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    चश्‍मदीदों ने यह बताया

    • प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लिफ्ट के केबल में लगी, जो तेजी से अन्य मंजिलों तक फैल गई। घटना के समय रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई और लोग भागने लगे, लेकिन सात लोग वहीं फंस गए।

    • आग लगने के बाद पूरे टाॅवर में धुआं भर गया, जिससे अंदर फंसे लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी।

    • धुएं के प्रभाव से कुछ लोगों की स्थिति गंभीर हो गई, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    • आग लगने की सूचना मिलते ही कलेक्टर गौरव सिंह, एसएसपी लाल उम्मेद सिंह और एसडीएम नंदकुमार चौबे मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य की जिम्मेदारी संभाली।

    • फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के लिए तेजी से कार्रवाई की और कई दमकल गाड़ियां मौके पर तैनात की गईं। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को खाली करवा दिया।

    naidunia_image

    रात करीब नौ बजे लिफ्ट के केबल में लगी आग

    आग मंगलवार रात करीब नौ बजे लिफ्ट के केबल में लगी और तेजी से पहले, दूसरे और तीसरे फ्लोर तक फैल गई। इस दौरान, नौवीं मंजिल पर बने रेस्टोरेंट में लगभग 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से सात लोग धुएं और आग की वजह से अंदर फंस गए। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, पुलिस, फायर ब्रिगेड और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

    तीन दोस्तों ने कई लोगों की जान बचाई

    पूर्व में नगर निगम की एसडीआरएफ टीम में कार्यरत रहे तीन दोस्तों माधव अन्ना, आकाश और सोमेश ने बचाव दल से पहले पहुंचकर कई लोगों की जान बचाई। उनके कुछ मित्रों के वहां फंसने की सूचना पर वे पहुंचे थे। उन्होंने सभी को बताया कि किस प्रकार से सुरक्षित रहना है। गीले कपड़े से नाक को ढकने का निर्देश दिया गया, जिससे सभी ने अपने कपड़े गीले कर लिए और नाक में गीला कपड़ा बांध लिया।

    naidunia_image

    बायें से सोमेश और आकाश

    naidunia_image

    देवाशीष

    naidunia_image

    माधव अन्ना

    naidunia_image

    कांच तोड़कर कूदने की तैयारी में थे लोग

    आग में फंसे लोगों ने बताया कि वे घबरा गए थे और कांच तोड़कर कूदने की तैयारी में थे, लेकिन बचाव दल ने समय पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

    इसे भी पढ़ें... CG Crime: पत्नी पर चरित्र शक में हैवान बना पति, कुल्हाड़ी से कर दी हत्या, बच्चों ने देखा खौफनाक मंजर

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.