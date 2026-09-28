रावण दहन मानवाधिकारों का उल्लंघन, आयोग बोला- रावण मानव नहीं, ऐसी ही चार हजार बेबुनियाद शिकायतें

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के सामने हाल ही में एक विचित्र शिकायत सामने आई, जिसमें विजयादशमी पर रावण का पुतला दहन करने को मानवाधिकारों का हनन बताया गया। शिकायतकर्ता का तर्क था कि जब दुर्योधन ने रावण से भी बड़े पाप किए थे, तब उसका पुतला क्यों नहीं जलाया जाता।

आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरधारी नायक ने प्रेसवार्ता में इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शिकायतकर्ता को स्पष्ट कर दिया गया कि रावण मानव की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए यह प्रकरण मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है। उन्होंने बताया कि आयोग में अब तक इस तरह के तीन से चार हजार बेबुनियाद मामले आ चुके हैं।

सामाजिक बहिष्कार के मामलों की बहुलता आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने आंकड़ों का ब्योरा देते हुए जानकारी दी कि वर्ष 2000 से 2026 के बीच आयोग के पास लगभग 74 हजार मामले पहुंचे, जिनमें से वर्तमान में सिर्फ 900 मामले ही लंबित हैं। प्राप्त शिकायतों में 40 से 45 प्रतिशत मामले सीधे तौर पर सामाजिक बहिष्कार की कुरीति से जुड़े हैं, जो गंभीर सामाजिक चिंता का विषय हैं। इसके अतिरिक्त राजधानी रायपुर के छह हजार सफाई कर्मचारियों में से 1800 कर्मियों की समस्याएं आयोग के संज्ञान में आई हैं, जिनके समाधान की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। हादसे करने वालों के लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आयोग ने परिवहन विभाग को बेहद कड़ा नीतिगत सुझाव दिया है। आयोग ने कहा है कि जो ड्राइवर तीन या उससे अधिक सड़क दुर्घटनाओं में संलिप्त पाए जाते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस की तुरंत समीक्षा कर उन्हें स्थायी तौर पर निरस्त किया जाए। इसके विपरीत, 15 से 20 वर्षों तक बिना किसी दुर्घटना के सुरक्षित वाहन चलाने वाले चालकों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाए, जिससे चालकों में सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति सकारात्मक प्रोत्साहन विकसित हो।