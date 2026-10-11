छत्तीसगढ़ के 31 हजार गन्ना किसानों के बोनस में इजाफा, 425 रुपये प्रति क्विंटल हुई, 51 करोड़ का आवंटन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश के गन्ना किसानों को नवरात्रि से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गन्ना बोनस की गणना का आधार 355 से बढ़ाकर 425 प्रति क्विंटल कर दिया है। इस निर्णय से पेराई सत्र 2025–26 में प्रदेश के चारों सहकारी शक्कर कारखानों को गन्ना आपूर्ति करने वाले 31,022 किसानों को लगभग 51.09 करोड़ की बोनस राशि प्राप्त होगी।

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि गन्ना बोनस में बढ़ोतरी से किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर प्रतिफल मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।