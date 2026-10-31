दीपावली पर रेलवे का डबल तोहफा: दुर्ग-दिल्ली और गोंदिया-पटना के बीच चलेंगी विशेष ट्रेनें, जानिए टाइम टेबल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर देश भर में घर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से त्योहारों के इस सीजन में यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का तोहफा देते हुए दो महत्वपूर्ण विशेष ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया गया है। इसके तहत दुर्ग-दिल्ली जंक्शन और गोंदिया-पटना के बीच फेस्टिवल व पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा करने का सुनहरा अवसर मिलेगा।

दुर्ग से दिल्ली जंक्शन के मध्य एक तरफा और एक फेरे के लिए विशेष फेस्टिवल ट्रेन (गाड़ी संख्या 08795) चलाई जा रही है। यह गाड़ी दुर्ग स्टेशन से आगामी 02 नवंबर 2026 को सुबह 11:00 बजे रवाना होगी। जानिए टाइम टेबल इस ट्रेन की विभिन्न स्टेशनों पर टाइम टेबल इस प्रकार है: यह रायपुर 11:35 बजे पहुंचकर 11:40 बजे छूटेगी, उसलापुर 13:40 बजे पहुंचकर 13:50 बजे प्रस्थान करेगी, शहडोल 16:40 बजे, कटनी मुड़वारा 19:20 बजे, सागर 21:53 बजे पहुंचेगी। इसके अगले दिन यह ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 01:30 बजे, ग्वालियर 02:34 बजे, आगरा केंट 04:05 बजे, मथुरा 04:44 बजे होते हुए निर्धारित समयानुसार सुबह 08:30 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। इस ट्रेन की कोच संरचना में कुल 18 आधुनिक कोच शामिल हैं, जिनमें 02 पावर कार, 01 स्लीपर, 14 एसी-III और 01 एसी-II कोच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

गोंदिया-पटना पूजा स्पेशल ट्रेन इसके साथ ही, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया और पटना के बीच 3-3 फेरों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 08895 गोंदिया-पटना पूजा स्पेशल ट्रेन गोंदिया से दिनांक 06 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन डोंगरगढ़, राजनादगाँव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राऊरकेला, हटिया, रांची, मूरी, बोकारो स्टील सिटी, चंद्रपुरा, धनबाद, चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, जमुई, किउल, राजेन्द्रनगर टर्मिनल होते हुए अपने गंतव्य पटना शाम 16:30 बजे पहुंचेगी। वापसी का टाइम टेबल गाड़ी संख्या 08896 पटना-गोंदिया पूजा स्पेशल ट्रेन पटना से दिनांक 07 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शनिवार को शाम 18:10 बजे रवाना होगी और उपर्युक्त सभी प्रमुख स्टेशनों से होते हुए तीसरे दिन सुबह 03:00 बजे गोंदिया स्टेशन पहुंचेगी। इस पूजा स्पेशल ट्रेन में कुल 20 कोच लगाए गए हैं, जिसमें 02 एसएलआरडी, 04 सामान्य, 10 स्लीपर, 03 एसी-III और 01 एसी-II कोच शामिल हैं।