Indian Railways News: दुर्गा पूजा पर इतवारी से शालीमार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, छत्तीसगढ़ के इन स्टेशनों पर हॉल्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : रेलवे प्रशासन ने दुर्गा पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इतवारी और शालीमार के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन कुल 5 फेरों में चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 08865 (इतवारी-शालीमार पूजा स्पेशल) इतवारी से 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 08866 (शालीमार-इतवारी पूजा स्पेशल) शालीमार से 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी।

ऐसा रहेगा ट्रेनों का टाइम टेबल गाड़ी संख्या 08865 इतवारी-शालीमार पूजा स्पेशल ट्रेन शाम 05:10 बजे इतवारी से निकलकर 7 बजे गोंदिया, रात 08:08 बजे डोंगरगढ़, 08:35 बजे राजनांदगांव, 09:40 बजे दुर्ग, 10:25 बजे रायपुर, 11:20 बजे भाटापारा, 12:35 बजे बिलासपुर, 01:35 बजे चांपा, 02:32 बजे रायगढ़, सुबह 04:05 बजे झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर, खड़गपुर, सांतरागाछी होते हुए दोपहर 2 बजे शालीमार पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 08866 शालीमार-इतवारी पूजा स्पेशल ट्रेन शाम छह बजे शालीमार से निकलकर 06:13 बजे सांतरागाछी, 07:35 बजे खड़गपुर, 10:15 बजे टाटानगर, 11:15 बजे चक्रधरपुर, 12:50 बजे राउरकेला, 02:58 बजे झारसुगुड़ा, 03:51 बजे रायगढ़, 05:15 बजे चांपा, 07:25 बजे बिलासपुर, 08:14 बजे भाटापारा, 09:20 बजे रायपुर, 11:10 बजे दुर्ग, 11:36 बजे राजनांदगांव, 12:04 बजे डोंगरगढ़, 01:15 बजे गोंदिया और 03:35 बजे इतवारी पहुंचेगी। आठ फेरों के लिए दुर्ग-निजामुद्दीन के बीच स्पेशल ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए दुर्ग-निजामुद्दीन-दुर्ग के मध्य फेस्टिवल स्पेशल गाड़ी संख्या 08760/08761 चलाई जाएगी। 8 फेरों के लिए दुर्ग से 5 अक्टूबर से 23 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को एवं निजामुद्दीन से 6 अक्टूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को सभी श्रेणी के 20 एलएचबी कोच के साथ स्पेशल ट्रेन चलेगी।