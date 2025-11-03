मेरी खबरें
    CG: रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, यात्री की मौत

    सिलीगुड़ी से हैदराबाद जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E-347 को सोमवार दोपहर रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट में सवार एक यात्री की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी, जिसके चलते विमान को बीच रास्ते रायपुर में उतारा गया।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 11:43:03 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 11:53:58 PM (IST)
    इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग (फाइल फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सिलीगुड़ी से हैदराबाद जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E-347 को सोमवार दोपहर रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट में सवार एक यात्री की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी, जिसके चलते विमान को बीच रास्ते रायपुर में उतारा गया।

    जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग (सिलीगुड़ी) निवासी अमित सिन्हा (37 वर्ष) गंभीर लिवर की बीमारी से पीड़ित थे और इलाज के लिए हैदराबाद जा रहे थे। उड़ान के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। क्रू मेंबर्स ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी।


    शव उतारने के बाद रवाना

    सुबह 11:50 बजे सिलीगुड़ी से उड़ान भरने वाला विमान दोपहर 1:20 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर उतरा। डॉक्टरों ने जांच के बाद अमित सिन्हा को मृत घोषित किया। इसके बाद शव को एयरपोर्ट से मर्चुरी भेजा गया। शव उतारे जाने के बाद इंडिगो फ्लाइट दोपहर 3:32 बजे हैदराबाद के लिए रवाना हो गई। माना थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

