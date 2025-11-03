CG: रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, यात्री की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सिलीगुड़ी से हैदराबाद जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E-347 को सोमवार दोपहर रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट में सवार एक यात्री की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी, जिसके चलते विमान को बीच रास्ते रायपुर में उतारा गया।

जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग (सिलीगुड़ी) निवासी अमित सिन्हा (37 वर्ष) गंभीर लिवर की बीमारी से पीड़ित थे और इलाज के लिए हैदराबाद जा रहे थे। उड़ान के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। क्रू मेंबर्स ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी।