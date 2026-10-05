खैरागढ़ संगीत यूनिवर्सिटी की VC के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल, विश्वविद्यालय का आरोप- बिना सबूत बदनाम करने की कोशिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। राजकुमारी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति प्रो. डॉ. लवली शर्मा के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही पोस्ट को लेकर विश्वविद्यालय परिवार ने कड़ी आपत्ति जताई है। शिक्षकों ने कहा है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से कुलपति के कार्यकाल को लेकर तथ्यहीन और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, जिससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है।

विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रतिक्रिया में कहा गया है कि कुलपति के कार्यकाल में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है और विश्वविद्यालय की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। समय पर परीक्षा परिणाम जारी करना, अकादमिक गतिविधियों में तेजी लाना और दीक्षांत समारोह का सफल आयोजन उनकी प्रमुख प्रशासनिक उपलब्धियों में शामिल है।

क्या थे सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप? सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति, नई नियुक्तियों, शोध पंजीयन, निरीक्षण दल के गठन, सीएएस प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। इन आरोपों पर विश्वविद्यालय का कहना है कि इस तरह के गंभीर आरोप लगाते समय प्रमाण और दस्तावेज होने चाहिए। बिना किसी साक्ष्य के भ्रष्ट आचरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। विश्वविद्यालय ने दिया हर आरोप पर जवाब विश्वविद्यालय ने अपने जवाब में कहा है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की व्यवस्था जरूरत के हिसाब से पहले भी होती रही है, यह कोई नई बात नहीं है। डीन की नियुक्ति शासन स्तर से की गई है, इसलिए इसका दायित्व कुलपति पर डालना सही नहीं है। वहीं निरीक्षण दलों में बाहरी सदस्यों की नियुक्ति को लेकर विश्वविद्यालय ने दावा किया है कि यह विश्वविद्यालय के अध्यादेश में पहले से प्रावधानित है।