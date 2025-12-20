नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर-भिलाई सहित अन्य जिलों में बीते दो वर्षों से सक्रिय अंतरराज्यीय कोकिन तस्करी के नेटवर्क का पुलिस ने राजफाश किया है। पुलिस ने महाराष्ट्र के गोंदिया निवासी आवेश सैय्यद को मुख्य सरगना के रूप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इससे पहले उसके कुरियर हर्ष नरेश पांडेय को गंज थाना क्षेत्र से रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके कब्जे से 16.56 ग्राम कोकिन बरामद की गई थी। जब्त कोकिन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8.28 लाख रुपये आंकी गई है।

एक दिन पहले हुई थी कुरियर की गिरफ्तारी पुलिस के अनुसार, 18 दिसंबर को गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक्सप्रेस-वे रोड चूनाभट्ठी स्थित पुराने शराब दुकान के पास संदेह के आधार पर हर्ष नरेश पांडेय को पकड़ा गया था। तलाशी के दौरान उसके पास से कोकिन और मोबाइल फोन बरामद हुआ। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह यह मादक पदार्थ गोंदिया से लाकर रायपुर और भिलाई में सप्लाई करता था।

बैकवर्ड लिंकेज से सामने आया मास्टरमाइंड गिरफ्तार आरोपित से की गई गहन पूछताछ में पुलिस को कोकिन सप्लाई के बैकवर्ड लिंकेज मिले, जिसके आधार पर मुख्य सप्लायर आवेश सैय्यद तक पुलिस पहुंची। इसके बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम ने गोंदिया में दबिश देकर आवेश सैय्यद को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से भी एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है, जिसे नेटवर्क से जुड़े अहम डिजिटल सबूत के तौर पर जांच में शामिल किया गया है। महिला सप्लायर निभा रही थी अहम भूमिका पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया है कि कोकिन की सप्लाई चेन में एक महिला की अहम भूमिका थी, जो रायपुर और दुर्ग दोनों जगह वितरण का काम देखती थी। पुलिस को आशंका है कि वही स्थानीय सप्लायरों और ग्राहकों के बीच कड़ी का काम कर रही थी। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।