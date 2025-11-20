मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रायपुर में पकड़े गए ISIS से जुड़े किशोरों ने कई शहरों के 100 से अधिक लोगों को जोड़ लिया था

    रायपुर में गिरफ्तार किशोर अपने समुदाय के बच्चों और युवाओं को जेहादी नेटवर्क से जोड़ने के लिए आपत्तिजनक वीडियो और संदेश सोशल मीडिया पर भेजते थे। कुछ बच्चों ने इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को दी, जिसके बाद किशोरों के परिवारों तक यह शिकायत पहुंची। परिवार वालों ने किशोरों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 09:44:09 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 09:53:22 AM (IST)
    रायपुर में पकड़े गए ISIS से जुड़े किशोरों ने कई शहरों के 100 से अधिक लोगों को जोड़ लिया था
    सोशल मीडिया के जरिए किशोर दूसरे बच्चों को आईएसआईएस से जुड़े मैसेज शेयर करते थे। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. दोनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया।
    2. इनके कब्जे से देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी, खुफिया नक्शे आदि बरामद हुए हैं।
    3. पाकिस्तानी माड्यूल ने इन किशोरों के माध्यम से त्योहारों के दौरान हिंसा फैलाने की योजना बनाई थी।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) से जुड़े होने के आरोप में रायपुर में गिरफ्तार दो मुस्लिम किशोरों के मोबाइल फोन से राज्य के आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) को कई अतिसंवेदनशील डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक जांच में यह पुष्टि हुई है कि इन किशोरों ने राज्य के विभिन्न शहरों के 100 से अधिक किशोरों और युवाओं को जेहादी नेटवर्क से जोड़ा था।

    एटीएस अब इन सभी लोगों को तलब कर पूछताछ कर रही है। दोनों आरोपितों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनके कब्जे से देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी, खुफिया नक्शे आदि बरामद हुए हैं। जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस के पाकिस्तानी माड्यूल ने इन किशोरों के माध्यम से त्योहारों के दौरान हिंसा फैलाने की योजना बनाई थी।


    परिवार वालों के समझाने पर भी नहीं माने

    सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार किशोर अपने समुदाय के बच्चों और युवाओं को जेहादी नेटवर्क से जोड़ने के लिए आपत्तिजनक वीडियो और संदेश सोशल मीडिया पर भेजते थे। कुछ बच्चों ने इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को दी, जिसके बाद किशोरों के परिवारों तक यह शिकायत पहुंची। परिवार वालों ने किशोरों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने।

    तकनीकी जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों किशोर सीधे आईएसआईएस के पाकिस्तानी माड्यूल के संपर्क में थे। उन्हें पाकिस्तान से लगातार मोबाइल पर संदेश भेजे जा रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि आतंकी संगठन यहां के किशोरों को टारगेट बनाकर उनके ब्रेनवाश में लगा था।

    सबूत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी

    आईएसआईएस के पाकिस्तानी माड्यूल से संपर्क के आरोप में गिरफ्तार किशोरों से और कितने लोग जुड़े थे, इसकी जांच विभिन्न बिंदुओं पर चल रही है। डेढ़ साल से इन किशोरों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी। पुख्ता सबूत मिलने के बाद कार्रवाई की गई। - राजश्री मिश्रा, एसपी, एटीएस

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.