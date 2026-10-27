अब नहीं रहा पानी के लिए घंटों इंतजार... पेंड्रा के गांव में हर घर पहुंचा नल कनेक्शन, महिलाओं को बड़ी राहत

डिजिटल डेस्क। कभी सुबह की पहली किरण के साथ पानी जुटाने की फिक्र और हैंडपंप पर बर्तनों की लंबी कतारें... यह दास्तां अब गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा विकासखंड स्थित ग्राम बारीउमराव के लिए बीती बात बन चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत गांव के हर घर में नल कनेक्शन पहुंचने से ग्रामीणों की दिनचर्या में बड़ा बदलाव आया है। अब लोगों को पानी के लिए न तो घंटों लाइन में लगना पड़ता है और न ही दूर-दराज से भारी बर्तन ढोने पड़ते हैं।

समय और श्रम दोनों की बचत घर पर ही पेयजल उपलब्ध होने से ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी बेहद आसान हो गई है। पहले जहां दिन का एक बड़ा हिस्सा केवल पीने और घरेलू जरूरतों के लिए पानी जुटाने में बीत जाता था, वहीं अब उस समय की बचत हो रही है। खासकर गर्मियों के मौसम में, जब भू-जल स्तर गिरने या हैंडपंप खराब होने से एक-एक बाल्टी पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब नियमित जलापूर्ति से उस संकट का स्थाई समाधान हो गया है।