कोरबा कोर्ट ने 28 लाख रुपए के फ्रॉड मामले में दीपक टंडन के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, डीएसपी पर लगाए हैं आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। डीएसपी कल्पना वर्मा पर गंभीर आरोप लगाने वाले कारोबारी दीपक टंडन उर्फ अंबेडकर टंडन के खिलाफ अब कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक कोरबा जिले की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, जिला कोरबा कु. रंजू वैष्णव की कोर्ट ने दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर लगभग 28 लाख (₹28,00,000) रुपए के धोखाधड़ी (फ्रॉड) का आरोप है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दीपक टंडन को आज 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश होना था। पेशी के लिए नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उनके उपस्थित न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

दीपक टंडन पर गंभीर आर्थिक आरोप बताया जाता है कि दीपक टंडन उर्फ अंबेडकर टंडन पर कोरबा निवासी फरियादी ने 28 लाख रुपए की आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जिसके संबंध में मामला न्यायालय में लंबित है। लगातार अनुपस्थित रहने और जांच में सहयोग न करने के चलते वारंट जारी किया गया।