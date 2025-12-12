कोरबा कोर्ट ने 28 लाख रुपए के फ्रॉड मामले में दीपक टंडन के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, डीएसपी पर लगाए हैं आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। डीएसपी कल्पना वर्मा पर गंभीर आरोप लगाने वाले कारोबारी दीपक टंडन उर्फ अंबेडकर टंडन के खिलाफ अब कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक कोरबा जिले की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, जिला कोरबा कु. रंजू वैष्णव की कोर्ट ने दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर लगभग 28 लाख (₹28,00,000) रुपए के धोखाधड़ी (फ्रॉड) का आरोप है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दीपक टंडन को आज 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश होना था। पेशी के लिए नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उनके उपस्थित न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
बताया जाता है कि दीपक टंडन उर्फ अंबेडकर टंडन पर कोरबा निवासी फरियादी ने 28 लाख रुपए की आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जिसके संबंध में मामला न्यायालय में लंबित है। लगातार अनुपस्थित रहने और जांच में सहयोग न करने के चलते वारंट जारी किया गया।
गौरतलब है कि हाल ही में दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, गिफ्ट और प्यार में फंसाने जैसे आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने डीएसपी को तकरीबन 2 करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए थे। साथ ही, उन्होंने वॉट्सएप चैट और वीडियो (कुल 51 फाइलें) कुछ पत्रकारों को उपलब्ध कराए थे, हालांकि बाद में उन्हें डिलीट कर दिया।
उधर, दीपक टंडन की पत्नी बरखा टंडन के खिलाफ भी डीएसपी कल्पना वर्मा के पिता ने 40 लाख रुपए के वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यह मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है।
डीएसपी पर आरोप लगाने के बाद दीपक टंडन लगातार चर्चा में आए थे, लेकिन अब खुद उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। पुलिस अब टंडन की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की तैयारी में है।