रायपुर में जमीन के नाम पर 35 लाख की ठगी, खरीदार से पैसे लेकर पति-पत्नी ने रचा गुमशुदगी का नाटक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर के मंदिर हसौद क्षेत्र में जमीन के सौदे में बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। जमीन का सौदा किया, खरीदार से 35 लाख रुपये से अधिक वसूल लिए और जब रजिस्ट्री की बारी आई तो खुद ही लापता हो गया। पीछे से पत्नी ने थाने पहुंचकर पति की गुमशुदगी दर्ज करा दी।

खरीदार को भरोसा दिलाया जाता रहा कि पति के लौटते ही जमीन की रजिस्ट्री करा दी जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ, जिसने खरीदार के पैरों तले जमीन खिसका दी। जिस जमीन के लिए उसने लाखों रुपये दिए थे, वही जमीन पति ने पत्नी के नाम दान विलेख के जरिए हस्तांतरित कर दी। अब मंदिर हसौद पुलिस ने पति करण मन्नाडे और पत्नी रूखमणी मन्नाडे के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है।

कोटवार के जरिए हुआ था जमीन का सौदा न्यू राजेंद्र नगर निवासी रजनीकांत सिंह ने पुलिस को बताया कि ग्राम मुनरेठी के कोटवार रोहित रविदास के माध्यम से उनकी पहचान जमीन मालिक करण मन्नाडे से हुई थी। करण अपनी कृषि भूमि का कुछ हिस्सा बेचना चाहता था। जमीन देखने के बाद 790 रुपये वर्गफुट की दर से सौदा तय हुआ। 14 अक्टूबर 2024 को करीब 6780 वर्गफुट जमीन का विक्रय अनुबंध किया गया। रजिस्ट्री के लिए तीन से चार महीने का समय निर्धारित हुआ था। कभी कागज तो कभी नाप के नाम पर वसूली शिकायतकर्ता के मुताबिक जमीन की रजिस्ट्री कराने के बजाय करण अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे मांगता रहा। कभी जमीन के दस्तावेज बनवाने तो कभी नाप कराने और अन्य जरूरतों का हवाला दिया गया। खरीदार का दावा है कि उसने 11 जून 2025 तक कुल 35 लाख 1240 रुपये दे दिए। इसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं हुई। करण ने फोन उठाना बंद कर दिया तो खरीदार ने अधिवक्ता के माध्यम से 6 अगस्त 2025 को कानूनी सूचना भेजी। 7 अगस्त को समाचार पत्रों में आम सूचना भी प्रकाशित कराई, ताकि जमीन का कोई दूसरा सौदा न हो सके।