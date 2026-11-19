नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। महादेव सट्टा के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को आज गुरुवार 19 नवंबर को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। उसकी रिमांड अवधि खत्म होने के मद्देनजर उसे ईडी और सीबीआई, दोनों मामलों में अलग-अलग अदालतों में पेश किया जाएगा।