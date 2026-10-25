छत्तीसगढ़-ओडिशा महानदी जल बंटवारा: तीन दशकों के विवाद का 25 साल के समझौते से हो सकता है पटाक्षेप

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया.रायपुर। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच पिछले 43 वर्षों से चले आ रहे महानदी जल बंटवारे के गहरे विवाद का अब स्थाई समाधान निकलता नजर आ रहा है। दोनों पड़ोसी राज्यों के मध्य एक ऐतिहासिक 25 वर्षीय जल समझौते की रूपरेखा तैयार हो चुकी है।

इस सिलसिले में केंद्रीय जल आयोग (CWC) 26 अक्टूबर तक अपनी अंतिम रिपोर्ट महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) को सौंपने की पूरी तैयारी कर चुका है। केंद्र सरकार की सक्रिय मध्यस्थता के बाद दशकों पुराने इस अंतरराज्यीय गतिरोध के खत्म होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

जल बंटवारे का नया 46 एमएएफ फॉर्मूला प्रस्तावित समझौते के अनुसार महानदी के कुल 46 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पानी के वैज्ञानिक और न्यायसंगत बंटवारे का खाका खींचा गया है। इस नए फॉर्मूले के तहत ओडिशा को 24 मिलियन एकड़ फीट और छत्तीसगढ़ को 22 मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित किए जाने का प्रावधान है। 28 सितंबर को रख चुके हैं दोनों राज्य अपना-अपना पक्ष गौरतलब है कि 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाले ट्रिब्यूनल के समक्ष दोनों राज्यों ने अपने-अपने पक्ष रखे थे। इसके उपरांत आयोग द्वारा तैयार की जा रही विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट को दोनों राज्यों के व्यापक हितों में संतुलन साधने वाला माना जा रहा है।