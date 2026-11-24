नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों की पहली सूची जारी कर दी गई है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की मंजूरी के बाद प्रदेश में पार्टी की 17 महिला जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। जारी सूची के मुताबिक रायपुर शहर की कमान प्रगति बाजपेयी और रायपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी बरखा साहू को सौंपी गई है। वहीं बिलासपुर शहर में प्रीति पटनवार, बिलासपुर ग्रामीण में सीमा पांडे, दुर्ग शहर में प्रेमलता साहू, दुर्ग ग्रामीण में योगिता चंद्राकर और सरगुजा में अनीमा केरकेट्टा को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है।