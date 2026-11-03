'महतारी वंदन योजना' की 33वीं किस्त जारी... छत्तीसगढ़ की 67.40 लाख महिलाओं के खाते में आए ₹632 करोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस और आगामी पर्वों के उल्लास के बीच प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकार ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। राज्योत्सव के भव्य मंच से 'महतारी वंदन योजना' की अगली वित्तीय किस्त की राशि पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित कर दी गई है।

समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से एक सिंगल क्लिक में सहायता राशि जारी की। 67 लाख से अधिक बहनों के खातों में पहुंची सहायता राशि इस योजना के तहत पूरे प्रदेश की 67 लाख 40 हजार 410 महिलाओं को एक साथ वित्तीय संबल प्रदान किया गया है। शासन ने दूरस्थ और संवेदनशील वनांचलों की महिलाओं को भी प्राथमिकता में रखा है। इसी क्रम में 'नियद नेल्ला नार' कैंप क्षेत्र की 6,908 महिलाओं को उनकी 13वीं किस्त की राशि का भुगतान किया गया, जिससे नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिल रही है।