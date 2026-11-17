नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। फरार आरोपी शोएब ढेबर से कथित सांठगांठ और संदिग्ध आचरण के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर विनीत दुबे को निलंबित कर दिया है। बस्तर आईजी बद्रीनारायण मीणा ने इस संबंध में निलंबन आदेश जारी किया है। यह विभागीय कार्रवाई रायपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा 30 अक्टूबर को भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

तेलीबांधा थाने के मामले में संदिग्ध आचरण बना कार्रवाई का आधार जानकारी के अनुसार, तेलीबांधा थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 403/2026 की जांच के दौरान निरीक्षक विनीत दुबे का आचरण संदिग्ध पाया गया था। फरार चल रहे आरोपी शोएब ढेबर से उनकी कथित सांठगांठ की बातें सामने आने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। रायपुर पुलिस कमिश्नर के प्रतिवेदन पर संज्ञान लेते हुए बस्तर आईजी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया।