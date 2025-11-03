रायपुर में होम चर्च में प्रार्थना को लेकर मजा बवाल, दोनों पक्षों ने थाने में ही शुरू कर दी मारपीट; FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी के कोटा स्थित टीचर्स कालोनी में रविवार सुबह एक मसीही परिवार के घर में चल रही प्रार्थना सभा के दौरान बड़ा बवाल मच गया। मोहल्लेवासियों ने इस सभा को मतांतरण का जरिया बताते हुए विरोध शुरू किया, जिससे विवाद ने उग्र रूप ले लिया।

दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही सरस्वती नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के कुछ लोगों को को थाने ले गई। इसके बाद थाने में ही दोनों पक्ष के लोगों में विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई। घटना रविवार सुबह करीब आठ बजे की है।

जानकारी के अनुसार, संत थॉमस संस्था के भवन में पास्टर फिरोज बाघ के परिवार द्वारा हर रविवार प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। रविवार को आसपास के कुछ लोगों ने घर के भीतर मतांतरण का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते 20-25 लोग वहां जुट गए और दोनों पक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया। मोहल्ले के लोगों की सूचना पर पुलिस मौक पर पहुंची और दोनों पक्ष के लोगों को थाने ले आई। प्रार्थना कर रहे लोगों ने लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप पास्टर फिरोज बाघ की पत्नी बसंती बाघ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके साथ परिवार की महिलाएं और कुछ विश्वासी लोग शांति से प्रार्थना कर रहे थे, तभी मोहल्ले के कुछ लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक युवक को नाली में गिराने की कोशिश की गई और बीच-बचाव करने आए लोगों के साथ भी मारपीट हुई। घटना में तीन लोगों को चोटें आई हैं।