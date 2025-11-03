मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रायपुर में होम चर्च में प्रार्थना को लेकर मजा बवाल, दोनों पक्षों ने थाने में ही शुरू कर दी मारपीट; FIR दर्ज

    रायपुर के टीचर्स कॉलोनी में रविवार को एक मसीही परिवार के घर में चल रहे प्रार्थना सभा को लेकर जमकर बवाल हुआ। आसपास के लोगों ने घर के बाहर एकत्रित होकर मतांतरण का आरोप लगाया। इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया है और जमकर मारपीट हुई।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 08:52:13 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 08:54:43 AM (IST)
    रायपुर में होम चर्च में प्रार्थना को लेकर मजा बवाल, दोनों पक्षों ने थाने में ही शुरू कर दी मारपीट; FIR दर्ज
    विवाद को शांत कराती पुलिस

    HighLights

    1. घर में प्रार्थना सभा के दौरान बड़ा बवाल
    2. मतांतरण के आरोप के बीच भिड़े दो गुट
    3. दोनों पक्षों के 30-40 लोगों पर मामला दर्ज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी के कोटा स्थित टीचर्स कालोनी में रविवार सुबह एक मसीही परिवार के घर में चल रही प्रार्थना सभा के दौरान बड़ा बवाल मच गया। मोहल्लेवासियों ने इस सभा को मतांतरण का जरिया बताते हुए विरोध शुरू किया, जिससे विवाद ने उग्र रूप ले लिया।

    दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही सरस्वती नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के कुछ लोगों को को थाने ले गई। इसके बाद थाने में ही दोनों पक्ष के लोगों में विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई। घटना रविवार सुबह करीब आठ बजे की है।


    जानकारी के अनुसार, संत थॉमस संस्था के भवन में पास्टर फिरोज बाघ के परिवार द्वारा हर रविवार प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। रविवार को आसपास के कुछ लोगों ने घर के भीतर मतांतरण का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते 20-25 लोग वहां जुट गए और दोनों पक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया। मोहल्ले के लोगों की सूचना पर पुलिस मौक पर पहुंची और दोनों पक्ष के लोगों को थाने ले आई।

    प्रार्थना कर रहे लोगों ने लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप

    पास्टर फिरोज बाघ की पत्नी बसंती बाघ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके साथ परिवार की महिलाएं और कुछ विश्वासी लोग शांति से प्रार्थना कर रहे थे, तभी मोहल्ले के कुछ लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक युवक को नाली में गिराने की कोशिश की गई और बीच-बचाव करने आए लोगों के साथ भी मारपीट हुई। घटना में तीन लोगों को चोटें आई हैं।

    स्थानीय लोगों ने लगाया मतांतरण का आरोप

    स्थानीय लोगों का कहना है कि हर शनिवार रात से ही कुछ लोग उस घर में जुटते हैं और रविवार सुबह तक प्रार्थना चलती है। मोहल्लेवासियों ने आरोप लगाया कि बंद दरवाजों के भीतर मतांतरण की बातें की जाती हैं, पर शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर रविवार को लोग घर के बाहर एकत्र हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी।

    यह भी पढ़ें- CG High Court ने ईसाइयों के प्रवेश पर रोक वाले होर्डिंग्स को बताया सही, कहा- जबरन मतांतरण गंभीर चिंता का विषय

    दोनों पक्षों पर एफआईआर, जांच में जुटी पुलिस

    पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अज्ञात 30 से 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल पर फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। जांच के बाद ही तय होगा कि विवाद धार्मिक मतांतरण से जुड़ा था या आपसी रंजिश का नतीजा। घटना के बाद मोहल्ले में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.