रायपुर के फुंडहर चौक स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत फुंडहर चौक के पास एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। 'श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक' नामक इस दुकान में अचानक आग भभक उठी, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग का एक वाहन तुरंत मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस आगजनी की घटना में कुल कितना नुकसान हुआ है और आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस और दमकल टीम मामले की जांच में जुटी हुई है।

रायपुर फुंडहर चौक स्थित श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक आग लगने से धुआं फैल गया।

तुरंत सूचना: स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने तुरंत दमकल और तेलीबांधा पुलिस को सूचना दी।

दमकल का रेस्क्यू: दमकल का एक वाहन तुरंत मौके पर पहुंचा और पानी डालकर आग को बुझाया।

जांच प्रक्रिया: पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों और नुकसान की सही जानकारी जुटाने में लगे हैं।