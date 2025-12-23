मेरी खबरें
    CG police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस महकमें में बड़ी सर्जरी, 95 ASP और DSP का तबादला, यहां देखिए पूरी लिस्ट

    छत्तीसगढ़ में गृह विभाग की ओर से पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश भर में 95 पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इस लिस्ट में 35

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 12:36:16 AM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 12:38:00 AM (IST)
    CG police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस महकमें में बड़ी सर्जरी, 95 ASP और DSP का तबादला, यहां देखिए पूरी लिस्ट
    पुलिस महकमें में बड़ा फेरबदल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राज्य सरकार ने पुलिस मकहमे में बड़ी सर्जरी करते हुए राज्य पुलिस सेवा के 95 अधिकारियों का तबादला किया है। गृह (पुलिस) विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 35 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 60 डीएसपी स्तर के अफसरों को इधर से उधर किया गया है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।

    इन अतिरिक्त पुलिस अधिक्षकों का हुआ तबादल

    क्र. अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना
    1 संतोष महतो अति. पुलिस अधीक्षक जिला-सूरजपुर अति. पुलिस अधीक्षक (गैर कानूनी चिटफंड एवं वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण) अ.अ.वि पु.मु. रायपुर
    2 संजय शर्मा सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर सेनानी 18वीं वाहिनी छसबल, मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया
    3 ज्योति सिंह अति. पुलिस अधीक्षक जिला-बेमेतरा उप सेनानी 21वीं वाहिनी करकाभाट जिला-बालोद
    4 राकेश शर्मा उप सेनानी 8वीं वाहिनी छसबल राजनांदगांव व्हीआईपी बटालियन, माना, रायपुर
    5 अनिल सोनी अति. पुलिस अधीक्षक जिला-जशपुर अति. पुलिस अधीक्षक जिला-रायगढ़
    6 मुकेश ठाकुर अति. पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) जिला-राजनांदगांव मुख्य सुरक्षा अधिकारी राजभवन, रायपुर
    7 सुरेशा चौबे उप सेनानी 6वीं वाहिनी छसबल रायगढ़ अति. पुलिस अधीक्षक जिला-कोरिया
    8 ओमप्रकाश चंदेल अति. पुलिस अधीक्षक जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही उप सेनानी 13वीं वाहिनी छसबल कोरबा
    9 राजेन्द्र जायसवाल अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
    10 वर्षा मिश्रा अति. पुलिस अधीक्षक (अपराध अनुसंधान विभाग) पु.मु. रायपुर उप सेनानी 6वीं वाहिनी छसबल रायगढ़
    11 कीर्तन राठौर अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जिला-रायपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव
    12 मधुलिका सिंह अति. पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जिला-बिलासपुर
    13 हरीश कुमार यादव अति. पुलिस अधीक्षक जिला-सक्ती अति. पुलिस अधीक्षक जिला-बेमेतरा
    14 अमृत सोरी अति. पुलिस अधीक्षक (राज्य अन्वेषण एजेंसी) पुलिस मुख्यालय रायपुर अति. पुलिस अधीक्षक डायल-112 रायपुर
    15 गोपीचंद मेश्राम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (राज्य अन्वेषण एजेंसी) पुलिस मुख्यालय रायपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डायल-112 रायपुर
    16 जयंत वैष्णव अति. पुलिस अधीक्षक एसटीएफ बघेरा, दुर्ग पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय रायपुर
    17 बंतुलूराम भगत उप सेनानी 16वीं वाहिनी छसबल नारायणपुर उप सेनानी 10वीं वाहिनी छसबल सूरजपुर
    18 गरिमा द्विवेदी उपाध्याय अति. पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्ल्यू) जिला-बिलासपुर सहायक पुलिस महानिरीक्षक (अपराध अनुसंधान विभाग) पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर
    19 राकेश कुमार पाटनवार अति. पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा) सरगुजा अति. पुलिस अधीक्षक जिला-जशपुर
    20 योगेश कुमार देवांगन अति. पुलिस अधीक्षक जिला-बस्तर अति. पुलिस अधीक्षक जिला-सूरजपुर
    21 आकाश मरकाम जिला-रायगढ़ अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जिला-रायपुर
    22 कौशलेन्द्र देव पटेल अति. पुलिस अधीक्षक जिला-कोण्डागांव उप सेनानी 5वीं वाहिनी छसबल बस्तर
    23 पंकज पटेल अति. पुलिस अधीक्षक जिला-कोरिया अति. पुलिस अधीक्षक जिला-सक्ती
    24 पद्मश्री सिंह तंवर अति. पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू जिला-दुर्ग जोनल पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा भिलाई
    25 अभिषेक कुमार झा अति. पुलिस अधीक्षक जिला-दुर्ग अति. पुलिस अधीक्षक (विशेष आसूचना शाखा) कैम्प बस्तर
    26 ममता देवांगन अति. पुलिस अधीक्षक (महिला विरूद्ध अपराध अन्वेषण शाखा) जिला-रायपुर अति. पुलिस अधीक्षक (महिला विरूद्ध अपराध अन्वेषण शाखा) जिला-दुर्ग
    27 दिनेश सिन्हा अति. पुलिस अधीक्षक जिला-कांकेर उप सेनानी 19वीं वाहिनी छसबल करणपुर बस्तर
    28 पंकज कुमार पटेल अति. पुलिस अधीक्षक (ऑप्पस) जिला-कबीरधाम अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) जिला-बिलासपुर
    29 अमित कुमार पटेल अति. पुलिस अधीक्षक (विआशा) कैम्प बस्तर अति. पुलिस अधीक्षक (ऑप्पस) जिला-कबीरधाम
    30 अनुराग झा अति. पुलिस अधीक्षक (प्रोटोकाल/यातायात) जिला-रायपुर सहायक पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) पुलिस मुख्यालय रायपुर
    31 मणीशंकर चन्द्रा अति. पुलिस अधीक्षक जिला-धमतरी अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जिला-दुर्ग
    32 जितेन्द्र कुमार चन्द्राकर अति. पुलिस अधीक्षक जिला-गरियाबंद जोनल पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा) रायपुर
    33 अभिषेक माहेश्वरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कैम्प-जगरगुंडा, सुकमा उप सेनानी 16वीं वाहिनी नारायणपुर
    34 राहुल देव शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला राजनांदगांव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर
    35 ओ.पी. शर्मा पुलिस अधीक्षक, एस आई बी पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर सेनानी, 4थी बटालियन, माना जिला रायपुर


    तबादले से प्रभावित अफसरों में संजय शर्मा पीएचक्यू से कोरिया, ओपी शर्मा पीएचक्यू से माना,अभिषेक महेश्वरी सुकमा से नारायणपुर,कीर्तन राठौर रायपुर से राजनांदगांव,अनुराग झा पीएचक्यू,राजेंद्र जायसवाल बिलासपुर से पेंड्रा,डीएसपी गुरजीत सिंह रायपुर से राजनांदगांव शामिल हैं।

    उप पुलिस अधीक्षक की सूची

    क्र. अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना
    1 जे.पी. भारतेन्दु उप पुलिस अधीक्षक (बालक विरूद्ध अपराध अन्वेषण शाखा) जिला-कोरिया उप पुलिस अधीक्षक (बालक विरूद्ध अपराध अन्वेषण शाखा) जिला-सरगुजा
    2 सुरेन्द्र साय पैकरा नगर पुलिस अधीक्षक जिला-सूरजपुर उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) जिला-रायपुर
    3 पुष्पेन्द्र नायक नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव उप पुलिस अधीक्षक (अजाक/क्राईम) जिला-राजनांदगांव
    4 अंजली गुप्ता उप पुलिस अधीक्षक जिला-सक्ती उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज कांकेर
    5 कर्ण कुमार उके नगर पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर उप पुलिस अधीक्षक डायल-112 जिला-रायपुर
    6 विनोद कुमार मिंज उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) जिला-दुर्ग अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मानपुर जिला-मोहला मानपुर अं.चौकी
    7 निधि नाग अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला-बलौदाबाजार उप पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा) रायपुर
    8 आशीष मिश्रा सहायक सेनानी 13वीं वाहिनी छसबल बांगो कोरबा उप पुलिस अधीक्षक सुरक्षा, राजभवन, रायपुर
    9 राजू प्रसाद गुप्ता सहायक सेनानी 11वीं वाहिनी छसबल जांजगीर चांपा सहायक सेनानी मान.मुख्यमंत्री सुरक्षा व्हीआईपी सुरक्षा वाहिनी रायपुर
    10 मंजूलता बाज उप पुलिस अधीक्षक (बालक विरूद्ध अपराध अन्वेषण शाखा) जिला-जशपुर नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव
    11 अमृत कुजूर उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) जिला-बलौदाबाजार उप पुलिस अधीक्षक (लाईन) अंबिकापुर जिला-सरगुजा
    12 राजेश कुमार देवांगन नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती जिला-रायपुर उप पुलिस अधीक्षक जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही
    13 अभिनव तिवारी उप पुलिस अधीक्षक सुरक्षा, राजभवन, रायपुर सहायक सेनानी मान.मुख्यमंत्री सुरक्षा व्हीआईपी सुरक्षा वाहिनी रायपुर
    14 राकेश बघेल उप पुलिस अधीक्षक पीटीएस माना रायपुर अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अंबिकापुर जिला-सरगुजा
    15 प्रतीक चतुर्वेदी उप पुलिस अधीक्षक (आजक/क्राईम) जिला-कबीरधाम नगर पुलिस अधीक्षक जिला-कोरबा
    16 आशीष कुंजाम अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कुसमी जिला-बलरामपुर
    17 गुरजीत सिंह उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) जिला-रायपुर उप पुलिस अधीक्षक (लाईन) जिला-राजनांदगांव
    18 अंजली ऐरेवार उप पुलिस अधीक्षक पीटीएस राजनांदगांव उप पुलिस अधीक्षक राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी, रायपुर
    19 परवेज अहमद कुरैशी उप पुलिस अधीक्षक जिला-नारायणपुर सहायक सेनानी 15वीं वाहिनी छसबल बीजापुर
    20 दीपक कुमार मिश्रा उप पुलिस अधीक्षक जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली जिला-रायपुर
    21 निकिता तिवारी उप पुलिस अधीक्षक जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही उप पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्ल्यू) जिला-रायपुर
    22 देवांश सिंह राठौर उप पुलिस अधीक्षक जिला-बालोद नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती जिला-रायपुर
    23 केशरीनंदन नायक नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली जिला-रायपुर अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव
    24 कुंजराम चौहान सहायक सेनानी 6वीं वाहिनी छसबल जिला-रायगढ़ उप पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) जिला-जशपुर
    25 भुनेश्वर प्रसाद सिंह सहायक सेनानी 12वीं वाहिनी छसबल रामानुजगंज सहायक सेनानी 10वीं वाहिनी छसबल सूरजपुर
    26 प्रशांत कुमार सिंह पैकरा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मानपुर जिला-मोहला मानपुर अं.चौकी नगर पुलिस अधीक्षक (छावनी) जिला-दुर्ग
    27 विजय सिंह राजपूत उप पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) जिला-जशपुर अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कटघोरा
    28 अपूर्वा क्षत्रिय उप पुलिस अधीक्षक जिला-बलौदाबाजार अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला-बलौदाबाजार
    29 भानूप्रताप चन्द्राकर उप पुलिस अधीक्षक बस्तर फाइटर्स जिला-सुकमा उप पुलिस अधीक्षक जिला-धमतरी
    30 प्रतिभा चंद्रा उप पुलिस अधीक्षक जिला-महासमुन्द सहायक सेनानी 4थी वाहिनी छसबल माना, रायपुर
    31 रूपेश कुमार उप पुलिस अधीक्षक (बालक विरूद्ध अपराध अन्वेषण शाखा) जिला-कोण्डागांव अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव
    32 तनुप्रिया ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक (अजाक/क्राईम) जिला-राजनांदगांव उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला-दुर्ग
    33 अविनाश कुमार ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) जिला-कांकेर उप पुलिस अधीक्षक (अजाक/क्राईम) जिला-दंतेवाड़ा
    34 प्रशांत देवांगन उप पुलिस अधीक्षक जिला-नारायणपुर अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा जिला-सुकमा
    35 दिलीप सिंह सिसोदिया उप पुलिस अधीक्षक (बालक विरूद्ध अपराध अन्वेषण शाखा) जिला-राजनांदगांव उप पुलिस अधीक्षक (अजाक/क्राईम) जिला-दुर्ग
    36 हेमप्रकाश नायक उप पुलिस अधीक्षक (क्राईम) जिला-दुर्ग उप पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर
    37 संतोष झारिया सहायक सेनानी 12वीं वाहिनी छसबल रामानुजगंज सहायक सेनानी प्रथम वाहिनी छसबल भिलाई
    38 वीरेन्द्र सिंह नंदा सहायक सेनानी 4थी वाहिनी छसबल माना, रायपुर सहायक सेनानी प्रथम वाहिनी छसबल भिलाई
    39 इमानुवल लकड़ा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कुसमी जिला-बलरामपुर उप पुलिस अधीक्षक (अजा/अजजा रिसर्च एवं प्रशिक्षण संस्थान) रायपुर
    40 संजय कुमार साहू उप पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) जिला-मुंगेली उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) जिला-बलौदाबाजार
    41 बेनार्ड कुजूर उप पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) प्रेमनगर जिला-सूरजपुर
    42 प्रेमलाल साहू उप पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा जिला-रायगढ़ उप पुलिस अधीक्षक (बालक विरूद्ध अपराध अन्वेषण शाखा) जिला-बलौदाबाजार
    43 काशी प्रसाद मरकाम उप पुलिस अधीक्षक जिला-कोण्डागांव उप पुलिस अधीक्षक जिला-राजनांदगांव
    44 दीपक कुमार भगत उप पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर सहायक सेनानी 2वीं वाहिनी छसबल सकरी, बिलासपुर
    45 राजेश कुमार साहू उप पुलिस अधीक्षक जिला-कोरिया अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कुनकुरी जिला-जशपुर
    46 जयराम चेरमाको उप पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) जिला-बलरामपुर उप पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) जिला-बस्तर
    47 विनोद कुमार मंडावी अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कुनकुरी जिला-जशपुर उप पुलिस अधीक्षक एंटी ह्यूमेन ट्रेफिंग यूनिट सरगुजा रेंज
    48 एलेक्जेंडर किरो उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला-दुर्ग नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव
    49 प्रतिभा मरकाम उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला-कोरबा उप पुलिस अधीक्षक एंटी ह्यूमेन ट्रेफिंग यूनिट बस्तर संभाग, जगदलपुर
    50 भूषण एक्का नगर पुलिस अधीक्षक जिला-कोरबा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बेमेतरा जिला-बेमेतरा
    51 नरेन्द्र प्रसाद पुजारी अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) प्रेमनगर जिला-सूरजपुर उप पुलिस अधीक्षक (बालक विरूद्ध अपराध अन्वेषण शाखा) जिला-कोण्डागांव
    52 अभिनव एक्का उप पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) जिला-सुकमा उप पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर
    53 कविता ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला-जांजगीर चांपा 10वीं वाहिनी छसबल सूरजपुर
    54 चित्रा वर्मा नगर पुलिस अधीक्षक (दल्लीराजहरा) उप पुलिस अधीक्षक (बालक विरूद्ध अपराध अन्वेषण शाखा) जिला-दुर्ग
    55 यदुमणी सिदार अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चांपा जिला-जांजगीर चांपा उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) जिला-दुर्ग
    56 कृष्णकांत बाजपेयी उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला-सुकमा उप पुलिस अधीक्षक (अपराध अनुसंधान विभाग) पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर
    57 पंकज ठाकुर अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कटघोरा जिला-कोरबा उप पुलिस अधीक्षक पीटीएस राजनांदगांव
    58 भुवनेश्वरी पैकरा उप पुलिस अधीक्षक जिला-कोण्डागांव अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती जिला-सक्ती
    59 विकास पाटले अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मैनपुर जिला-गरियाबंद नगर पुलिस अधीक्षक (दल्लीराजहरा) जिला-बालोद
    60 तुलसीराम लेकाम उप पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्ल्यू) जिला-बलौदाबाजार नगर पुलिस अधीक्षक, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर

    जारी आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापन से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर नई जगहों पर पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। यह तबादले प्रशासनिक आवश्यकता और कार्यहित को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।

    गृह विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी नियमानुसार समय पर अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान सुनिश्चित करें। प्रशासनिक हलकों में इन तबादलों को नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है, जिससे पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

