रायपुर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, साल के आखिरी दिन 69 पुलिस अधिकारियों के तबादले
Raipur News: साल के अंतिम दिन रायपुर जिला पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसएसपी रायपुर ने देर रात तबादला आदेश जारी करते हुए मैदानी इलाको ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 12:13:25 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 12:13:25 PM (IST)
HighLights
- एसएसपी रायपुर ने देर रात तबादला आदेश जारी किया
- तीन प्रमुख थानों के प्रभारी भी बदल दिए गए
- तबादला प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। साल के अंतिम दिन रायपुर जिला पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसएसपी रायपुर ने देर रात तबादला आदेश जारी करते हुए मैदानी इलाकों में तैनात 69 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। इस सूची में 4 निरीक्षक (TI), 18 उप निरीक्षक (SI) और 37 सहायक उप निरीक्षक (ASI) सहित बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल हैं।
तीन प्रमुख थानों के प्रभारी भी बदले गए
तबादला आदेश के तहत तीन प्रमुख थानों के प्रभारी भी बदले गए हैं, जिससे जिले की कानून-व्यवस्था में नई जिम्मेदारियों के साथ नए सिरे से संचालन की उम्मीद जताई जा रही है।
जारी आदेश के अनुसार सतीश सिंह गहरवार को कोतवाली थाना प्रभारी (TI) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं एस.एन. सिंह को कबीर नगर थाना प्रभारी बनाया गया है। सुनील दास को गंज थाना प्रभारी (TI) का नया प्रभार दिया गया है।
तबादला प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा
इसके अलावा भावेश गौतम को यातायात विभाग का निरीक्षक (ट्रैफिक TI) नियुक्त किया गया है। पुलिस अधिकारियों का यह व्यापक तबादला प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, यह फेरबदल आगामी वर्ष में अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और थानों की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है।
तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश
एसएसपी रायपुर द्वारा जारी इस आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।