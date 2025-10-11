मेरी खबरें
    CG Crime: शराब दुकान बंद होने पर गार्ड से विवाद, रॉड से पीटकर ले ली जान, आरोपी गिरफ्तार

    रायपुर के खम्हारडीह थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात शराब नहीं देने पर भट्टी के गार्ड की रॉड से पीटकर हत्या कर दी। आरोपी रात को भट्टी में शराब लेने पहुंचा। जहां गार्ड से उसका विवाद हो गया। आरोपी उस वक्त चला गया, बाद में रॉड लेकर आया और हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 10:41:24 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 10:46:58 AM (IST)
    शराब दुकान के गार्ड की हत्या

    HighLights

    1. रायपुर में शराब दुकान गार्ड की हत्या
    2. आरोपी ने रॉड से पीटकर ले ली जान
    3. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में शुक्रवार आधी रात युवक की हत्या का मामला सामने आया है। खम्हारडीह थाना क्षेत्र स्थित सरकारी शराब भट्‌टी में काम करने वाले गार्ड की एक युवक ने रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान भींगराज बघेल (32 वर्ष) के रूप में हुई है, जो खुद भी एक निजी गार्ड की नौकरी करता है।

    जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात आरोपी शराब खरीदने के लिए खम्हारडीह स्थित सरकारी शराब भट्टी पहुंचा था। उस समय दुकान बंद हो चुकी थी। ड्यूटी पर तैनात गार्ड संदीप पटेल (35 वर्ष) ने आरोपी को बताया कि अब दुकान बंद है और शराब नहीं दी जा सकती। इस पर आरोपी ने विवाद शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया, लेकिन रात करीब 11 बजे के बाद वह दोबारा लौटा।


    बताया जा रहा है कि आरोपी करीब 11:30 बजे अपने साथ लोहे की रॉड लेकर शराब भट्टी पहुंचा और गार्ड संदीप पटेल पर अचानक हमला कर दिया। उसने गार्ड के सिर और शरीर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया।

    मृतक संदीप पटेल ग्राम सुंदरी, थाना पलारी, जिला बलौदा बाजार का निवासी था और रायपुर के मोवा पंडरी इलाके में रहता था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खम्हारडीह थाना पुलिस ने आरोपी भींगराज बघेल को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

