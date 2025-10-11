CG Crime: शराब दुकान बंद होने पर गार्ड से विवाद, रॉड से पीटकर ले ली जान, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में शुक्रवार आधी रात युवक की हत्या का मामला सामने आया है। खम्हारडीह थाना क्षेत्र स्थित सरकारी शराब भट्टी में काम करने वाले गार्ड की एक युवक ने रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान भींगराज बघेल (32 वर्ष) के रूप में हुई है, जो खुद भी एक निजी गार्ड की नौकरी करता है।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात आरोपी शराब खरीदने के लिए खम्हारडीह स्थित सरकारी शराब भट्टी पहुंचा था। उस समय दुकान बंद हो चुकी थी। ड्यूटी पर तैनात गार्ड संदीप पटेल (35 वर्ष) ने आरोपी को बताया कि अब दुकान बंद है और शराब नहीं दी जा सकती। इस पर आरोपी ने विवाद शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया, लेकिन रात करीब 11 बजे के बाद वह दोबारा लौटा।
बताया जा रहा है कि आरोपी करीब 11:30 बजे अपने साथ लोहे की रॉड लेकर शराब भट्टी पहुंचा और गार्ड संदीप पटेल पर अचानक हमला कर दिया। उसने गार्ड के सिर और शरीर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया।
मृतक संदीप पटेल ग्राम सुंदरी, थाना पलारी, जिला बलौदा बाजार का निवासी था और रायपुर के मोवा पंडरी इलाके में रहता था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खम्हारडीह थाना पुलिस ने आरोपी भींगराज बघेल को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।